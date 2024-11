Kim Kardashian époustoufle les spectateurs avec son costume d’Halloween « le plus cool »

Kim Kardashian révèle un look surprenant pour Halloween

Kim Kardashian a époustouflé ses fans par sa transformation à 180 degrés pour Halloween cette année.

Le L’incroyable famille Kardashian La star a lancé son look Halloween sur Instagram ce jeudi 31 octobre.

« Albino Alligator par @thealexisstone », a écrit la mondaine de 44 ans dans la légende, attribuant son look à l’artiste Alex Stone.

Pour son ensemble reptilien, la star de télé-réalité portait des prothèses sur la tête et la poitrine couvertes d’écailles.

Stone a utilisé de la peinture corporelle sur Kim pour obtenir la couleur de l’alligator et a ajouté des lentilles de contact vertes pour rehausser l’ambiance d’Halloween.

Les mains de la mère de quatre enfants semblaient également décorées d’écailles et de griffes artificielles.

Les fans ont exprimé leur surprise et leur admiration pour le costume du magnat de la beauté.

« Oh mon Dieu, Kim est emblématique, c’est le meilleur costume d’Halloween », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre s’est exclamé : « Kimberly, tu viens d’arrêter Halloween ‼️‼️ »

Un autre a répondu : « Prix du costume le plus cool ».

Cependant, d’autres se sont moqués de Kim, une personne écrivant : « C’est sa forme réelle. »

Un autre a écrit : « La reptilienne a enlevé son costume pour Halloween. Comme c’est intelligent !

Les sœurs de Kim, Kylie et Kendall Jenner, ont également pris très au sérieux leurs costumes pour la saison effrayante.

Kylie, 27 ans, a posté plusieurs looks, dont des costumes inspirés de Jane Fonda dans Barbara.

Pendant ce temps, Kendall et sa meilleure amie Hailey Bieber ont recréé les looks de Paris Hilton et Nicole Richie de La vie simple.