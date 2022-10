Kim Kardashian envoie un message sévère à l’ex Kanye West dans des photos non éditées après sa dernière diatribe sur les réseaux sociaux

KIM Kardashian semble avoir envoyé un message clair à son ex Kanye West avec sa dernière tenue.

Le rappeur a récemment publié une série de tirades sur Instagram, y compris une affirmation sauvage selon laquelle la famille Kardashian aurait “kidnappé” sa fille de quatre ans, Chicago.

Grille arrière

Kim Kardashian a été aperçue portant un maillot Adidas jeudi[/caption]

Grille arrière

Elle a été photographiée en train de la récupérer avec le fils de Kanye West, Saint, à l’entraînement de football[/caption]

Kim, 41 ans, a été photographiée jeudi en train de récupérer leur fils de six ans, Saint, à l’entraînement de football.

La star de télé-réalité, qui berce toujours ses cheveux blonds, a fait un choix intéressant avec ses vêtements, en enfilant un t-shirt Adidas surdimensionné.

Elle a associé le maillot à des claquettes Yeezy.

Cela survient au milieu de la querelle publique de Kanye avec Adidas, qui a mis plus tôt dans la journée leur relation de travail avec le rappeur et sa marque Yeezy “sous examen”.

Grille arrière

Kim a décidé de porter Adidas le jour même où la marque a mis sa relation avec son ex-mari “sous examen”[/caption]

Grille arrière

Kim n’a pas encore répondu aux explosions de médias sociaux de Kanye[/caption]

Cela vient après qu’il ait publiquement critiqué la société allemande et son PDG sur les réseaux sociaux.

“Après des efforts répétés pour résoudre la situation en privé, nous avons pris la décision de soumettre le partenariat à l’examen”, lit-on dans un communiqué d’Adidas à CNBC.

“Nous continuerons à co-gérer le produit actuel pendant cette période.”

En réponse, la star de Donda s’est déchaînée sur Instagram, affirmant qu’Adidas avait “violé” ses créations.





Cela survient moins d’un mois après avoir mis fin à son partenariat avec Gap à la suite d’une série similaire de diatribes sur les réseaux sociaux contre le détaillant.

Kanye a récemment provoqué une tempête de controverse après avoir posé portant un t-shirt White Lives Matter avec la commentatrice de droite Candace Owens à la Fashion Week de Paris.

KAN-YE STOP ?

Depuis son retour de France, il a publié à plusieurs reprises des diatribes sur Instagram, notamment une affirmation selon laquelle la famille Kardashian aurait « kidnappé » sa fille Chicago lors de son quatrième anniversaire en janvier.

Kanye avait précédemment affirmé à l’époque qu’aucun membre de la famille ne lui avait donné l’adresse de sa fête, mais le petit papa de Kylie, Travis Scott, lui a ensuite donné l’emplacement.

“ARRÊTEZ DE DÉCHIRER KIMBERLY”

Khloe Kardashian, 38 ans, s’est depuis impliquée dans le drame avec une longue réponse à Kanye sur sa page.

Elle a supplié son ancien beau-frère: «S’il vous plaît, ARRÊTEZ de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille lorsque vous voulez dévier.

« Encore une fois avec le récit d’anniversaire. Déjà assez. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre. Vous savez exactement où se trouvent vos enfants à tout moment et VOUS vouliez des anniversaires séparés. J’ai vu tous les textes pour le prouver. Et quand vous avez changé d’avis et que vous avez voulu y assister, vous êtes venu.

Cependant, Kanye a publiquement répondu à Khloe en l’appelant, elle et les Kardashian, des “menteurs” et en accusant la famille d’avoir “essentiellement kidnappé Chicago le jour de son anniversaire afin qu’elle puisse se souvenir que son père n’était pas là”.

Kanye partage quatre enfants avec son ex-femme : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Kim n’a pas encore répondu directement aux diatribes en cours de Kanye.

Getty

Kanye a accusé Adidas d’avoir “violé” ses créations après s’en être pris au PDG de l’entreprise sur Instagram[/caption]

Instagram

Kim et Kanye partagent quatre enfants au milieu de leur situation délicate de coparentalité[/caption]