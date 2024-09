Kim Kardashian enfile du cuir noir à cause de problèmes de dos

Kim Kardashian a posé pour plusieurs selfies alors qu’elle souffrait de ses douloureux problèmes de dos.

La star de télé-réalité a posté une série de selfies sur son profil Instagram, cependant, dans la légende, le ÉCRASEMENT La fondatrice a révélé qu’elle soignait en fait son dos sans révéler le problème douloureux ni sa cause.

En ce qui concerne la légende, les Kardashian : « Cela peut paraître mignon, mais en réalité, ce n’est qu’un glaçage pour mon dos. »

De plus, elle a accompagné la légende véridique de deux photos d’elle allongée sur un canapé dans son ensemble en cuir.

De plus, les deux images capturées Les Kardashian star alors qu’elle posait devant la caméra et donnait un aperçu de son haut licou à lacets en cuir noir et d’une paire de pantalons en cuir noir taille haute.

Sur une autre image, elle montrait la poche de glace qu’elle utilisait avec une serviette blanche qu’elle avait comme barrière sur son canapé beige.

De plus, ses photos suivantes comprenaient quelques selfies supplémentaires, mais cette fois, elle se tenait devant un miroir.

Dans ces selfies, le American Horror Story : Délicat la star a capturé les détails de son look cuir alors que l’ensemble de Kim était complété par un glamour de couleur nude et ses cheveux coiffés en un brushing lâche.

En ce qui concerne les photos, Kardashian a ajouté une photo en gros plan des détails du haut en cuir et avec cet instantané, elle a montré sa manucure à la française.

Il convient de mentionner que son look du vendredi soir 20 septembre est venu après avoir célébré le premier jour d’école de ses quatre enfants, Psalm, Chicago, Saint et North, qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West.