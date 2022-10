Kim Kardashian en sous-vêtements rose chaud pour SKIMS Shoot: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian on aurait dit qu’elle savait exactement comment bloquer tout le bruit quand il y avait du travail à faire, comme sa dernière séance photo SKIMS a été révélée le vendredi 14 octobre. Le magnat du maquillage, 41 ans, est apparu concentré au laser dans les clichés sexy au milieu d’elle Les récentes attaques de Kanye West sur les réseaux sociaux contre elle et la famille KarJenner. Sans maquillage, Kim a modelé des sous-vêtements rose vif et un haut ajusté de sa ligne de shapewear dans l’album photo à couper le souffle partagé sur l’Instagram de la marque.

Le message vient après que Kim a été vue en train d’assister à sa fille de 9 ans du Nord match de basket. Kanye – qui partage North avec Kim, avec Saint6, Chicago4 et Psaume, 3 – également arrêté par le match avant de se rendre à un rendez-vous solo avec une crème glacée. La sortie est survenue au milieu des informations selon lesquelles Kim ne lui parlerait pas après tout son drame en ligne, selon TMZ.

Au cours des dernières semaines, Kanye a critiqué la parentalité de Kim, fustigé Khloe kardashian après avoir défendu Kim et traîné tout le monde de Gigi Hadid à Hailey Bieber à la suite du contrecoup de la chemise «White Lives Matter». Il a également vu ses comptes Instagram et Twitter suspendus après avoir publié des messages antisémites. Au milieu de tout cela, le point de vente a déclaré que Kim s’était “totalement retirée de la situation avec Kanye” et ne répondrait pas à ses appels.

Le reportage est en phase avec une source qui a EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie que Kim essaie de ne pas associer à Kanye. “Après tout ce que Kanye a fait ces derniers temps et toutes les remarques et positions controversées qu’il a prises, Kim veut juste se distancer autant qu’il est humainement possible de tout ce drame entourant Kanye.” L’initié a ajouté: “Kim lui a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui quand il agissait comme ça, mais Kanye ne semble pas s’en soucier.”

Une deuxième source a déclaré HollywoodLa Vie que les KarJenners en aient enfin fini avec ses bouffonneries. “La famille de Kim a l’impression d’avoir déjà emprunté cette route avec Kanye et chaque fois qu’ils lui pardonnent, il va les jeter tous sous le bus”, a déclaré l’initié. “Mais cette fois, c’est différent.”