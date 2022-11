Kim Kardashian en cuissardes, body et trench-coat à New York : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : STARTHESTAR / SplashNews.com

C’est un bon moment pour être Kim Kardashian, Pour dire le moins. Après un long week-end d’Halloween terriblement mouvementé, Kim Kardashian a été aperçue le 1er novembre avec un style incroyable. Elle l’a réservé à l’hôtel Ritz Carlton pour rejoindre un ami pour un dîner au Zero Bond à New York. Pour sa soirée, elle portait un trench-coat blanc, associé à des cuissardes en cuir Balenciaga et des lunettes de soleil, pour gérer les lumières clignotantes des paparazzi.

Plus à propos Kim Kardashian

Le blanc est la couleur de Kim ces jours-ci, car elle portait une robe SKIMS blanche collante dans sa nouvelle campagne pour la marque. Peut-être envoie-t-elle un message subtil sur sa nature angélique, étant donné les singeries scandaleuses de son ex-mari, Kanye West, ces derniers temps. Bien qu’elle lui envoie un message très clair qu’elle n’est pas intéressée à être associée à lui. Quelques jours avant de descendre dans les rues de New York, Kim a été aperçue au match de football de son fils Saint en évitant son ex du mieux qu’elle pouvait, ce qui était un exploit, étant donné qu’il a été aperçu en train de se disputer avec un autre parent lors du même match.

Kanye a été exclu cette semaine-là d’une série de partenariats après avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement, le contrat du rappeur avec Adidas a été résilié quelques jours avant le jour, et avec cela, il a perdu sa réputation de milliardaire. Il a été retiré de Forbes’ liste après l’accord se couper. “Avec [the deal] parti, Ye n’est plus milliardaire », a rapporté le magazine. “Sans Adidas, Ye vaut 400 millions de dollars.” Soit dit en passant, Balenciaga, le fabricant des bottes tueuses de Kim ci-dessus, est l’une des autres marques qui ont coupé les ponts avec Kanye. Intéressant…

Entre tout cela, Kim a réussi à passer un sacré Halloween. Cette année, elle s’est déguisée en Mystique de X Menpartageant de superbes photos de son costume de body élaboré sur Instagram et guettant une soirée en ville avec des amis comme La La Anthony à certaines fêtes. Elle a également apporté le look incroyable à son copain Tracee Ellis Ross‘ fête d’anniversaire – qui n’était pas une affaire costumée ! Oops!

