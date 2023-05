Kim Kardashian emmène Son Saint à son match de basket : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Kim Kardashian42 ans, avait l’air détendue et satisfaite lorsqu’elle a emmené son fils Saint-Ouest, 7 ans, à son match de basket vendredi. La star de télé-réalité portait un débardeur noir, un pantalon camouflage vert et des talons verts assortis alors qu’elle était photographiée marchant dehors avec le tot, qui portait un maillot de basket blanc sur un t-shirt bleu, un short noir et des baskets orange avec des chaussettes blanches. Elle avait également les cheveux relevés en chignon haut et ajouté des lunettes de soleil à son look général.

La dernière sortie de Kim et Saint a lieu le jour même où elle a fait la une des journaux pour avoir assisté au match éliminatoire de la demi-finale de la Conférence de l’Ouest entre les les Lakers de Los Angeles et Guerriers de l’État d’or à la Crypto.com Arena. Elle est allée au match avec sa fille Nord Ouest9, et ils ont brandi une pancarte qui disait Tristan Thompsons’appelle l’ex de Khloe kardashian joué pour les Lakers. la soeur de Kim Kendall Jenner était également au match avec son nouveau petit ami signalé Mauvais lapin.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lorsque Kim n’assiste pas à des matchs de basketball, elle assiste à d’autres matchs sportifs pour le plaisir et pour ses enfants. Elle a récemment soutenu Saint pour l’un de ses matchs de football et son ex et le père de Saint, Kanye West, était également là. La créatrice de SKIMS aurait gardé ses distances avec le rappeur alors qu’elle était assise sur une chaise de camping à l’extérieur près d’autres parents. « Les enfants de Kim étaient partout sur elle et assis sur ses genoux, la serrant dans ses bras et lui faisant des bisous, tout en ignorant Kanye », a déclaré une source. Le soleil.

« Kanye a fait remarquer à un garde du corps où se trouvait le match », a poursuivi la source. « Quand il s’est approché, Kim n’a pas levé les yeux ni ne l’a jamais reconnu. À la fin du match, Kim et Kanye se sont séparés sans se dire au revoir.

La rencontre maladroite de Kim et Kanye survient après la finalisation officielle de leur divorce en novembre 2022. Les anciens tourtereaux se sont mariés en 2014 et en plus de North et Saint, ils partagent également une fille. Chicago5 ans et fils Psaume4, ensemble.

Plus à propos Kim Kardashian

Lien connexe En rapport: L »histoire de la petite amie de Pete Davidson : d »Ariana et Kim K. à la rencontre avec Chase Sui Wonders

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.