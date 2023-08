Kim Kardashian emmène sa fille North et son équipe de basket-ball dîner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter/Shutterstock

Kim Kardashian42 ans, a donné sa fille Nord10 ans, et son équipe de basket-ball un régal lorsqu’elle les a tous emmenés dîner après un match à Los Angeles, en Californie, vendredi. Les Kardashian La star et son enfant aîné ont été photographiés marchant dehors avec le reste des membres de l’équipe alors qu’ils se dirigeaient vers et depuis leur lieu visité. Ils semblaient tous détendus alors que Kim ouvrait la voie.

Le fondateur de SKIMS portait un haut moulant à manches courtes vert olive et des leggings assortis. Elle a également ajouté des sandales beiges à enfiler et s’est fait tirer les cheveux noirs en arrière alors qu’elle portait un sac à main beige dans une main. Le look de la beauté était complété par un maquillage flatteur comprenant du rouge à lèvres rose foncé et du mascara.

North et ses coéquipières portaient leurs t-shirts jaunes d’équipe ainsi que divers types de shorts. Ils portaient également des chaussettes et des baskets et chacun avait sa propre coiffure.

Ce n’est pas la première fois que Kim est vue en train de soutenir North et son équipe de basket. La maman adorée, qui partage également sa fille Chicago5 et fils Saint7 et Psaume4, avec ex Kanye West, est souvent vue assister à leurs entraînements et à leurs matchs chaque fois qu’elle le peut. Il y a à peine trois semaines, elle et son mini-moi ont été photographiés en train de marcher dehors lors d’une sortie pour l’un de ces entraînements et ils ont tous deux porté des tenues confortables, y compris un sweat à capuche noir et des leggings assortis pour Kim, et un uniforme de basket-ball noir et gris pour North .

Quand Kim ne fait pas la une des journaux pour soutenir ses enfants, elle le fait pour avoir elle-même des looks accrocheurs. La magnifique fille est allée sur Instagram cette semaine pour publier une vidéo d’elle montrant de la lingerie rose vif dans un miroir. Elle avait de longs cheveux blonds, dans le clip, et a expliqué comment le deux pièces sexy, qui comprenait un débardeur court en dentelle et un bas assorti, lui rappelait le nouveau film, Barbie.

« Vous savez que j’aime le rose et tout le monde aussi en ce moment, si vous avez vu le Barbie film dont je suis obsédée, c’est tellement mignon », a-t-elle déclaré. Elle s’est ensuite retournée pour montrer son dos et a ajouté: « Comme c’est mignon le moment Barbie avec des cheveux blonds? »

