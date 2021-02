Kim Kardashian a publié un message cryptique sur « l’amour et la haine » après avoir passé la Saint-Valentin loin de son mari Kanye West.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, n’a pas publiquement envoyé de messages d’amour à Kanye, alors qu’ils continuent sur la voie d’un divorce présumé.

Ils continuent à vivre séparés, avec Kanye dans son ranch du Wyoming, tandis que Kim continue de vivre une vie de vacances à la plage tout en faisant tout ce qu’elle peut pour montrer que le drame du divorce ne la déprime pas.

Après être restée silencieuse sur la proclamation de l’amour avant la Saint-Valentin, Kim a partagé des clichés d’elle sur la plage sous le soleil d’hiver alors qu’elle et sa sœur Kourtney Kardashian, 41 ans, montrent leurs silhouettes enviables en bikini à cordes.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Kim a sous-titré le message des sœurs ensemble: « C’est une mince ligne entre l’amour et la haine. »

Elle a ensuite ajouté qu’elle « plaisantait » mais que le sentiment du message avait déjà été compris par sa légion de fans.

Kim et Kourtney ont eu des combats épiques au fil des ans sur KUWTK et parfois leur relation a été tendue, on pense donc que la publication a été dirigée dans cette direction, même si la plupart des fans pensent qu’il s’agissait d’un commentaire voilé sur son mariage.

Les rapports sur sa relation avec Kanye touchaient à sa fin ont commencé à circuler en janvier, des sources affirmant que le couple n’avait « aucun contact » entre eux.

Le couple a quatre enfants ensemble – North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, un – et elle a décidé de se concentrer sur eux lors d’une pause au soleil pour la Saint-Valentin.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



S’adressant à PEOPLE, une source a déclaré: « Kim est géniale. Elle organise une fête de la Saint-Valentin avec ses enfants et sa famille.

«Elle aime rendre ça spécial pour les enfants. Elle n’a aucun contact avec Kanye.

« Il est évident qu’elle se concentre uniquement sur l’avenir. »

La paire n’a pas encore confirmé publiquement sa scission malgré les spéculations selon lesquelles elle se serait séparée pour de bon.

Une source a également déclaré à E! News que Kim et Kanye « ont complètement fini et ne parlent plus ».

Ils ont ajouté: « Elle essaie de rester forte et de vivre sa vie. »

