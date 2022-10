Kim Kardashian écope d’une amende de la SEC pour avoir fait la promotion d’EthereumMax sur Instagram

La répression cryptographique est venue pour Kim Kardashian.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé lundi que la reine des influenceurs avait un peu trop influencé en ce qui concerne le jeton EthereumMax (EMAX), dont Kardashian a fait la promotion sur son Instagram en juin 2021. Elle a accepté de payer 1,26 million de dollars et ne pas promouvoir les titres cryptographiques pendant les trois prochaines années.

Le règlement montre que la SEC est prête, disposée et capable de poursuivre les endosseurs crypto célèbres. Beaucoup d’entre eux ont gagné beaucoup d’argent en promouvant ce qui a fini par être des schémas de crypto louches qui se sont rapidement effondrés, laissant les investisseurs (souvent leurs propres fans) les poches vides.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a fait un peu d’influence sur les médias sociaux, annonçant le règlement avec un tweet qui comprenait une vidéo de lui avertissant les gens de l’approbation des investissements par des célébrités.

Aujourd’hui @SECGovnous avons accusé Kim Kardashian de vanter illégalement une sécurité cryptographique. Cette affaire nous rappelle que, lorsque des célébrités / influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des titres d’actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs. – Gary Gensler (@GaryGensler) 3 octobre 2022

Ce tweet pourrait également servir d’avertissement aux célébrités elles-mêmes. Gensler n’a pas caché son désir de s’attaquer au monde peu réglementé et très volatil des investissements cryptographiques. La SEC a déjà enquêté sur certaines des plus grandes plateformes et personnes qui y travaillent. Bien que Kardashian soit l’une des premières célébrités, et sûrement la plus en vue, à se faire taquiner pour avoir fait la promotion de la cryptographie auprès de ses fans, il est peu probable qu’elle soit la dernière. Elle n’est peut-être même pas la dernière célébrité que la SEC accuse d’avoir fait la promotion d’EthereumMax, qui a également enrôlé le boxeur Floyd Mayweather, Jr. et le basketteur Paul Pierce pour approuver le jeton. La SEC a noté que son enquête sur EthereumMax “se poursuit”.

L’histoire Instagram de Kardashian a été marquée comme une publicité avec “#ad”. Ce n’était pas suffisant pour la SEC, qui a déclaré dans son communiqué que le message n’incluait pas toutes les informations légalement requises pour les mentions de sécurité, y compris la source et le montant de cette compensation. Kardashian a été payée 250 000 $ pour son histoire, a indiqué la commission.

Le règlement de Kardashian comprend ces 250 000 $, les intérêts et une pénalité de 1 million de dollars. C’est une infime fraction de sa valeur nette, qui est estimée à près de 2 milliards de dollars. Kardashian ne remarquera probablement même pas son absence. Mais il y a aussi une valeur symbolique : cela montre que la SEC n’a pas peur de s’en prendre à certaines des plus grandes célébrités du monde.

EthereumMax a augmenté de valeur lorsque Kardashian, Mayweather, Jr. et Pierce en ont fait la promotion. Il a chuté rapidement par la suite. Les trois font également l’objet d’un recours collectif qui les accuse de travailler avec EthereumMax pour gonfler artificiellement la valeur du jeton, également connu sous le nom de «pump and dump». Le monde de la cryptographie y a été particulièrement sensible, de nombreuses célébrités faisant la promotion de jetons auprès de leurs fans, uniquement pour que ces jetons perdent de la valeur peu de temps après.

Ben McKenzie, un acteur qui est devenu un critique virulent du marché de la cryptographie – en particulier de son « hollywoodisation » – a écrit sur la promo EMax de Kardashian en octobre dernier pour Slate comme exemple de la façon dont les célébrités profitaient de leurs fans en approuvant des investissements cryptographiques fragiles .

“Les rouages ​​de la justice tournent lentement, mais les régulateurs gouvernementaux ont enfin porté un coup mortel à l’industrie naissante de la cryptographie. Je parle, bien sûr, de Kim Kardashian et d’EthereumMax », a déclaré McKenzie à Recode.