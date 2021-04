Kim Kardashian semble célébrer des vacances de luxe après avoir été nommée milliardaire par les patrons du magazine Forbes.

La star de télé-réalité, 40 ans, qui a récemment demandé le divorce de son ex-mari Kanye West, brillait alors qu’elle gambadait dans la mer dans un bikini maigre mardi.

La mère de quatre enfants avait l’air pleine de bonheur alors qu’elle barbotait dans l’eau et riait à la caméra.

Kim a enfilé le maillot de bain itty-bitty qui a montré ses courbes voluptueuses tout en profitant d’un peu de temps à profiter du soleil au paradis.

«Bliss», écrivit-elle simplement à côté du cliché sexy.

Il est probable que la photo ait été prise de son récent séjour au cours du week-end de Pâques, alors que la famille Kardashian-Jenner a pris du temps ensemble.







La fondatrice de Skims semblait insouciante après avoir été qualifiée de milliardaire plus tôt dans la journée.

Le claquement de confiance résume exactement ce que ressent Kim après avoir reçu le titre très important.

La publication a inscrit Kim sur sa liste des milliardaires du monde pour la première fois.

Cela constitue un énorme coup de pouce pour la star, qui a traversé une période difficile ces derniers mois alors que son mariage avec Kanye a échoué.







Dans un article spécial sur Kim, Forbes rapporte que sa fortune est passée de 780 millions de dollars (562 millions de livres sterling) en octobre à plus d’un milliard de dollars (700 millions de livres sterling) et cite ses marques commerciales KKW Beauty and Skims qui l’ont poussée au-dessus du seuil de milliardaire. statut.

Il y a un an, la demi-sœur cadette de Kim, Kylie Jenner, a également atterri sur la liste des milliardaires de Forbes, mais a été déchue du titre quelques semaines plus tard.

Le magnat du maquillage a été laissé en colère contre la décision dans un article cinglant sur les médias sociaux, et son avocat Michael Kump a exigé une rétractation, en disant: « Nous avons examiné l’article de Forbes accusant Kylie de se livrer à la tromperie et à un ‘réseau de mensonges’ pour gonfler sa valeur nette.L’article est rempli de mensonge pur et simple.







« L’accusation de Forbes selon laquelle Kylie et ses comptables ont » falsifié leurs déclarations de revenus « est sans équivoque fausse et nous demandons à Forbes de retirer immédiatement et publiquement ces déclarations et d’autres.

Forbes n’a pas émis de rétractation.

Kylie a fustigé le mouvement dans une série de tweets, écrivant: « Qu’est-ce que je me réveille même? Je pensais que c’était un site réputé …

« Tout ce que je vois, ce sont un certain nombre de déclarations inexactes et d’hypothèses non prouvées lol. Je n’ai jamais demandé de titre ni essayé de me frayer un chemin là-bas JAMAIS. Période

« Même la création de déclarations de revenus qui ont probablement été falsifiées » c’est « votre preuve? Alors vous PENSEZ juste qu’elles ont été falsifiées? Comme en fait ce que je lis. »

