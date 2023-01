Kim Kardashian donne une conférence à la Harvard Business School et se fait troller

La star hollywoodienne Kim Kardashian, qui compte de nombreux fans dans le monde entier et dont l’activité dynamique dans la ligne de shapewear SKIMS continue d’attirer l’attention et les éloges, a été trollée sur les réseaux sociaux après avoir donné une conférence à la Harvard Business School.

Selon Fox News, un média basé aux États-Unis, Kim s’est rendue au prestigieux collège aux côtés du co-fondateur de SKIMS, Jens Grede, pour discuter de l’énorme succès que l’entreprise a connu depuis sa mise sur le marché en juin 2019. “J’ai parlé à Harvard Business L’école hier pour une classe appelée HBS Moving Beyond DTC. La tâche de la classe était d’en savoir plus sur @skims, donc mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires. Je suis tellement fier de Skims et de la pensée que c’est un cours étudié à Harvard, c’est juste fou !!! Merci, professeur Len Schlesinger et @harvardhbs de nous avoir accueillis. #BucketListDream”, a partagé l’entrepreneure et mère de quatre enfants sur ses pseudos Instagram et Twitter.





Suite à cela, Kim a immédiatement commencé à se faire troller par les utilisateurs des médias sociaux, qui se sont demandé pourquoi la star de télé-réalité serait louée à HBS. “C’est fou”, a écrit un utilisateur. “@Harvard devrait avoir honte d’eux-mêmes”, a rapporté Fox News.

Selon le point de vente, une autre personne a écrit: “Et juste comme ça, le prestige de Harvard s’est évaporé dans mon esprit. Cela ne vaut même pas une étude de cas, mais vous ne sauriez pas la différence.” Une personne sur Instagram a commenté : “Donc, Harvard a abandonné ses normes”, tandis qu’une autre a ajouté : “Les gens sont-ils cinglés, son entrée à la Harvard Business School est embarrassante.”

Pendant ce temps, amis et fans ont félicité la star, Paris Hilton écrivant “C’est chaud” avec un emoji de feu. Alicia Key a commenté 12 emojis de feu sur Instagram de Kim. Selon Fox News, une étudiante identifiée comme Liz a déclaré à NBC10 Boston que la venue de Kardashian dans sa classe à Harvard était une excellente opportunité. (Avec les entrées de l’ANI)



