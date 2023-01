Kim Kardashian donne une conférence à la Harvard Business School et se fait arnaquer en ligne

De Calabasas à Cambridge, l’activité dynamique de Kim Kardashian dans la ligne de shapewear SKIMS continue de susciter l’attention et les éloges.

Vendredi, Kardashian, 42 ans, s’est rendu à la prestigieuse Harvard Business School aux côtés du co-fondateur de SKIMS, Jens Grede, pour discuter de l’énorme succès que l’entreprise a connu depuis sa mise sur le marché en juin 2019.

L’entrepreneure et mère de quatre enfants, qui étudie pour devenir avocate, a écrit sur les réseaux sociaux : “J’ai pris la parole à la Harvard Business School hier pour un cours appelé HBS Moving Beyond DTC. Le devoir du cours était d’en savoir plus sur @skims, donc mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires. Je suis tellement fier de Skims et l’idée qu’il s’agit d’un cours étudié à Harvard est tout simplement folle !!! Merci, professeur Len Schlesinger et @harvardhbs d’avoir nous. #BucketListDream.”

Les utilisateurs de Twitter ont immédiatement crucifié le propriétaire de l’entreprise, se demandant pourquoi la star de télé-réalité serait louée à HBS.

“C’est fou”, a écrit un utilisateur. “@Harvard devrait avoir honte d’eux-mêmes.”

Une autre personne a écrit: “Et juste comme ça, le prestige de Harvard s’est évaporé dans mon esprit. Cela ne vaut même pas une étude de cas, mais vous ne sauriez pas la différence.”

Une personne sur Instagram a commenté : “Donc, Harvard a abandonné ses normes”, tandis qu’une autre a ajouté : “Les gens sont-ils cinglés, son entrée à la Harvard Business School est embarrassante.”

Les amis et les fans ont félicité la star, Paris Hilton écrivant “C’est chaud” avec un emoji de feu. Alicia Key a commenté 12 emojis de feu sur Instagram de Kardashian.

Un fan a écrit sur Twitter : “Félicitations Kim ! Je suis content que ton sens des affaires soit pris au sérieux. Le ciel est la limite pour toi”, tandis qu’un autre a noté : “Toi et ta famille avez parcouru un long chemin. Excellent travail ! Fou comme cela peut sembler, je suis sûr qu’il y a beaucoup de travail acharné à la fois dans les coulisses et sur! Bien mérité.

Une étudiante identifiée comme Liz a déclaré à NBC10 Boston que la venue de Kardashian dans sa classe à Harvard était une excellente opportunité.

“Le simple fait d’apprendre de quelqu’un qui a bâti une entreprise aussi prospère était vraiment excitant et je pense que le fait de ne pas avoir de caméras dans la pièce, de pouvoir avoir cette conversation franche était également spécial”, a-t-elle noté.