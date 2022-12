Kim Kardashian donne à sa fille North, 9 ans, une cure de jouvence glamour alors que les fans critiquent la star de télé-réalité pour avoir “permis aux enfants de grandir trop vite”

KIM Kardashian a une fois de plus permis à sa fille d’agir avec maturité pour son âge alors que la star de télé-réalité a donné à North, 9 ans, une cure de jouvence glam dans une nouvelle vidéo.

Dans la dernière vidéo TikTok de Kim, 42 ans, et North, la star en herbe de TikTok fait des grimaces loufoques alors que la fondatrice de SKIMS coiffait ses cheveux en une queue de cheval basse lissée.

Kim Kardashian habille sa fille North West[/caption]

La fillette de 9 ans pose avec sa mère et fondatrice de SKIMS[/caption]

North est apparue le visage nu dans la vidéo, mais le brillant à lèvres, le léger eye-liner et le mascara qu’elle semblait porter étaient visibles si on les observait de près.

Bien que le maquillage que la fillette de 9 ans semblait avoir était faible, c’est encore trop pour quelqu’un de son âge.

Kim n’est pas étrangère au glamour, et puisque North est sa progéniture elle non plus.

La mère de quatre enfants permet souvent à sa fille aînée de glamouriser son look – bien qu’elle ait parfois l’air un peu adulte quand elle le fait.

ALLER TROP RAPIDEMENT

De nombreux fans reprochent à la star de télé-réalité milliardaire d’être si indulgente en ce qui concerne la façon dont elle élève North.

À un moment donné en novembre, les fans ont appelé Kim après que North a publié une vidéo TikTok d’elle-même se préparant et utilisant les produits de la gamme de soins de la peau de sa mère SKNN.

Le TikTok North a alarmé les fans principalement parce qu’il mettait en lumière sa routine matinale, qui consistait à utiliser une variété de sérums et de produits exfoliants de SKNN.

Peu de temps après que la vidéo ait commencé à être diffusée sur les réseaux sociaux, les critiques ont réprimandé North pour avoir agi avec maturité et Kim pour avoir été passive à ce sujet.





Une personne a critiqué : « Je ne pense pas qu’elle soit censée utiliser tout cela à un très jeune âge ! Même les chiffres à deux chiffres ne sortent pas d’ici.

Un autre a écrit: «Quand ta mère contrôle même tes options de soin de la peau…. Pouvons-nous parler de « promotions gratuites » ? »

Un troisième a écrit: “Les barbies chokehold avaient sur moi à 9 ans, c’est tout ce qui m’importait !! Je ne connais pas nonne pour une routine de soins de la peau.

CONJURE-GATE

Le même mois où les critiques ont critiqué Kim pour North Get Ready With Me TikTok, elle a également été ombragée pour avoir permis à sa fille de regarder un film classé R.

North a révélé à ses fans via TikTok qu’elle commençait chaque jour à regarder son film préféré, qui se trouvait être The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It.

Bien sûr, les fans ont été indignés car non seulement c’est un film pour les 17 ans ou plus, mais c’est aussi violent.

Le film est classé R par la Motion Picture Association car il présente « de la terreur, de la violence et des images troublantes ».

Avant la suppression de TikTok, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur inquiétude.

“Pourquoi le film préféré de North West est-il la conjuration 3”, a demandé une personne.

Une personne a tweeté: “Le film préféré de North West étant” The Conjuring 3 “était quelque chose que je n’aurais tout simplement jamais deviné de toute ma vie.”

Kim Kardashian/Instagram

Kim et North posent ensemble pendant qu’ils sont en mer[/caption]

TIC Tac

Kim aide North à se préparer pour l’école[/caption]

TIC Tac

Kim et North sont tout sourire dans leur maman-fille TikTok[/caption]