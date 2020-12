Kim Kardashian a laissé les fans divisés après avoir montré une nouvelle robe qui avait son visage imprimé sur le devant.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, s’est rendue mercredi sur les réseaux sociaux pour partager avec ses fans des photos de retour de son dernier lancement de maquillage.

Lors de la séance photo – qui a eu lieu pour marquer sa collection d’anniversaire en octobre – Kim a modelé avec confiance une robe bustier frappante qui avait une énorme image de son visage imprimée sur le devant.

Dans la collection de trois photos – que Kim a partagées avec ses 192 millions d’abonnés Instagram – la maman de quatre enfants a pris plusieurs poses alors qu’elle montrait son nouveau fard à paupières violet.







(Image: kimkardashian / Instagram)



Alors que d’un seul coup, Kim a montré ses courbes dans la tenue moulante, elle a également pu déclipser le dos pour révéler une robe ample.

En légende, la star de télé-réalité a ensuite révélé aux fans qu’elle s’était inspirée de sa chambre d’enfance pour créer une palette de maquillage violette.

« Fait amusant … ma chambre en grandissant était entièrement lavande et le violet a toujours été une si jolie couleur pour moi, c’est pourquoi je voulais que ma collection d’anniversaire ait la plus jolie palette de violet! » elle a écrit.







(Image: kimkardashian / Instagram)



Bien qu’elle ait essayé de brancher sa dernière collection de maquillage, les fans de Kim étaient beaucoup plus concentrés sur le partage de leurs pensées sur la robe accrocheuse.

« Qui va acheter ça ?? » a écrit un fan.

Alors qu’un autre a en fait dit: « pouvons-nous acheter la robe. »

« Je pense que cela devrait être dans Webster à côté du mot narsasticm », a ajouté un autre.

Un quatrième a ajouté: « Cette robe sera ma préférée. »







(Image: kimkardashian / Instagram)



Le dernier message de Kim est venu peu de temps après qu’il ait été révélé que la star de télé-réalité « dépenserait des millions » pour les somptueux cadeaux de Noël de sa famille.

Au fur et à mesure que la saison des fêtes avance, un initié a révélé que Kim et Kanye se retiraient et que leurs enfants North, Saint, Chicago et Psalm peuvent s’attendre à se réveiller avec des cadeaux extravagants le jour de Noël.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.