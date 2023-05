Kim Kardashian dit qu’être maman de 4 enfants est un «chaos complet» sur un podcast – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kim Kardashian, 42 ans, a expliqué à quoi ressemble sa vie de mère de quatre enfants, dans une nouvelle interview en podcast. La star de télé-réalité, qui partage Nord9, Sainte, 7, Chicago5, et Psaume4 ans, avec son ex-mari Kanye Westa qualifié la vie avec sa progéniture de « chaos complet » et a même admis qu’elle pleurait parfois elle-même « pour dormir » parfois, dans un épisode à venir de À dessein avec Jay Shetty. « Tout le monde dit que les jours sont longs et les années sont courtes, et cela ne pourrait pas être une déclaration plus vraie », a-t-elle déclaré à l’hôte, en Personnesextrait exclusif de l’émission.

« Donc, comme, quand vous êtes dedans, je veux dire, surtout quand ils sont bébés et que vous allaitez… il y a de la folie. C’est comme une folie totale », a-t-elle poursuivi. « C’est le meilleur chaos cependant. »

« Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe », a-t-elle ajouté. « C’est comme si je devais toujours coiffer l’un des cheveux de ma fille – et il doit être parfait et d’une certaine manière – et puis celui-ci a besoin que je mette ses chaussures et ils ont tous besoin de vous. … C’est comme une folie complètement folle, cuisiner, courir partout. Comme, c’est sauvage.

Kim, qui a divorcé de Kanye l’année dernière, a poursuivi en expliquant que « être parent est la chose qui m’a le plus appris sur moi-même ». Elle a également dit que c’était «la chose la plus difficile» et «il y a des nuits où je pleure pour dormir. Comme, putain de merde, cette putain de tornade dans ma maison. Comme, qu’est-ce qui vient de se passer?

« Vous savez, avec toutes les humeurs et les personnalités et parfois ils se battent, et vous savez, il n’y a personne là-bas », a-t-elle poursuivi. « Comme, c’est [just] moi pour jouer le bon policier et le mauvais flic. Elle a admis qu’elle travaillait à « être un peu plus ferme » en tant que parent, mais c’est parfois « difficile ». « C’est la seule façon dont je peux le décrire », a-t-elle déclaré. « C’est le travail le plus gratifiant au monde. C’est. Il n’y a rien qui puisse vous préparer. … Je me fiche de combien de temps vous attendez. Je me fiche de ce que vous attendez. Vous n’êtes jamais préparé.

