Kim Kardashian dit qu’elle se sent comme un échec après la fin du mariage avec Kanye West | Nouvelles des gens

Washington: La star de télé-réalité américaine Kim Kardashian est devenue émue en révélant ses problèmes de mariage avec le rappeur Kanye West dans le dernier épisode de « Keeping Up With The Kardashians ».

La fondatrice de SKIMS a parlé de ses problèmes de mariage avec son ex-mari à ses sœurs, leur disant qu’elle se sentait comme un échec alors que son troisième mariage s’effondrait. TMZ a rapporté que dans l’épisode de jeudi soir « L’Incroyable famille Kardashian », Kim s’est effondrée devant sa famille en disant qu’elle se sentait « comme un putain d’échec » sachant qu’un autre mariage s’effondrait. Elle a dit que Kanye méritait une femme qui puisse le suivre partout, ce qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire.

Kim a pleuré à propos de Kanye vivant dans son ranch du Wyoming alors qu’elle élève leurs quatre enfants à Los Angeles. Elle a dit à ses sœurs: « Je ne peux plus faire ça. » La conversation a précédé le voyage de la famille Kardashian à Lake Tahoe autour de Thanksgiving, Khloe disant que Kim et Kanye se battaient avant l’escapade, selon TMZ .

Kim et Kanye se sont séparés en février après près de sept ans de mariage. Un initié a récemment déclaré que Kanye rencontrait ses enfants quand il le voulait, mais pas à la maison. Kanye et Kim vivent séparés depuis un certain temps maintenant.

Alors que Kanye était dans son ranch du Wyoming, la star de « L’incroyable famille Kardashian » séjourne dans leur maison familiale près de Calabasas, en Californie. Le couple de célébrités, qui a rendu leur relation publique en avril 2012, a quatre enfants, North West, Saint West, Chicago West et Psalm West.