Kim Kardashian prend une pose élégante dans un nouvel instantané qu’elle a publié sur les réseaux sociaux, même si elle dit qu’elle manque de s’habiller.

Sur la photo qu’elle a postée aux premières heures de lundi, selon IST, Kim est vue en train de sortir de sa voiture. De couleur assortie aux roues motrices entièrement noires, Kim est également vêtue de noir. Elle porte une veste en cuir noir ouverte sur le devant qui tombe bien en dessous de ses genoux, avec une robe courte en cuir noir à épaules dénudées avec une croix brodée sur le torse.

La célébrité de 40 ans ajoute à son look minimaliste sans maquillage avec la légende qu’elle écrit sur la photo, « Je m’ennuie de m’habiller ».

Kim a récemment été sous les feux de la rampe avec des rapports dans les médias sur son divorce imminent avec son ex-mari Kanye West. Selon de récents rapports de presse, le divorce est en cours, Kim et Kanye communiquant à peine.

Kim et Kanye auraient vécu « des vies séparées », a rapporté le site hollywoodgossip.com. « Kim a du travail et des projets qui sont importants pour elle, et Kanye a le sien », a déclaré une source, ajoutant que « leurs vies ne se chevauchent pas beaucoup ».

Plus tôt cette année, Kanye a eu un échec présidentiel et a courtisé la controverse en déclarant publiquement qu’il voulait avorter sa fille North West en apprenant que Kim avait été enceinte dans le passé.

