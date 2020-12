Kim Kardashian partage ses pensées passionnées après un meurtrier condamné Brandon Bernard a été exécuté le jeudi 10 décembre.

La star de télé-réalité et militante de la justice pénale âgée de 40 ans a publié jeudi une vague de tweets, son fil commençant moins d’une heure après que la prisonnière ait été mise à mort par injection létale à la suite du rejet par la Cour suprême d’une demande finale de retarder la exécution. Brandon, 40 ans, a été condamné à mort en 2000 pour son implication dans les meurtres de 1999 Todd et Stacie Bagley. Complice Christopher Vialva a été mis à mort en septembre, tandis que trois autres codéfendeurs ont été condamnés à des peines moins sévères.

« Je suis tellement foiré en ce moment », Kim a écrit après que Brandon soit devenu la neuvième personne à être exécutée aux États-Unis cette année. «Ils ont tué Brandon. C’était une personne tellement réformée. Tellement optimiste et positif jusqu’à la fin. Plus important encore, il est désolé, désolé pour la douleur et la douleur qu’il a causées aux autres.

le L’incroyable famille Kardashian La star a déclaré que l’avocat de Brandon l’avait appelée juste avant l’exécution pour lui transmettre le message que Brandon l’aimait et voulait la remercier à nouveau pour ses efforts. Kim avait contribué à une campagne sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour convaincre le président Donald Trump pour commuer la peine de Brandon, qui était dans le couloir de la mort depuis 20 ans.