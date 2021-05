KIM Kardashian a partagé qu’elle était « bloquée » alors qu’elle posait en bikini sexy sur une belle île.

Kim a partagé une photo sexy de sa pataugeoire dans le magnifique océan.

Elle portait un bas de bikini blanc échancré avec un haut rouge à fermeture éclair à manches courtes et court.

La maman de quatre enfants a sous-titré le cliché: « Stranded ».

Le couple serait coparental à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps dans son complexe du Wyoming.[/caption]

Une source a récemment dit ET cette Kim «Est de retour à se sentir à nouveau comme elle-même» après la scission.

L’incontournable Kardashians La star serait «dans un grand espace de tête et passe» au prochain chapitre de sa vie.

La source a déclaré: «Kim est vraiment concentrée sur sa famille en ce moment.

«Kim a été avec les enfants [the] la plupart du temps. Les enfants et elle aiment faire des activités de plein air ensemble et ils passent tous beaucoup de temps avec leurs cousins. Kim adore les garder occupés, créatifs et en déplacement. »

L’initié a ajouté: «Kim continue d’être une maman formidable et se concentre sur le travail. Elle a une tonne de projets à venir dont elle est très enthousiasmée. Sa vie est définitivement en plein essor.

Lors d’un récent L’incroyable famille Kardashian, Kim, 40 ans, a invité sa mère Kris Jenner alors qu’elle cherchait une nouvelle maison.[/caption]

Kim a qualifié le manoir de « gouffre d’argent »[/caption]

L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et Psalm, deux[/caption]

Après six ans de mariage, Kim a demandé divorce de Kanye West, 43 ans, de retour en février.

Le couple serait coparental à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps dans son complexe du Wyoming.

Le couple de célébrités partagera également leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément.

Sur un récent L’incroyable famille Kardashian, Kim, 40 ans, a eu maman Kris Jenner plus alors qu’elle cherchait une nouvelle maison à elle.

«Je ne vous ai jamais connu pour ne pas être dans construction dans cette maison depuis que vous l’avez achetée », a déclaré Kris, 65 ans.

« Je connais. C’est le gouffre de l’argent », a répondu Kim avec un ton ennuyé et des yeux roulés.





L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, deux.

Depuis la demande de divorce, Kim a été lié à un certain nombre d’hommes après leur séparation officielle, y compris le journaliste de CNN Van Jones.

La star de KUWTK et Van se connaissent depuis des années et collaboré à la réforme de la justice pénale, aidant à libérer Alice Johnson de prison en 2018.