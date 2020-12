Kim Kardashian jeudi après-midi a commencé un compte à rebours horaire avant l’exécution de Brandon Bernard ce soir, ajoutant qu’elle avait « pleuré toute la matinée » alors que Bella Hadid disait qu’elle était également en larmes.

Kardashian, qui a supplié le président Donald Trump de commuer la peine de mort de Bernard, 40 ans, et de lui permettre de vivre le reste de sa vie en prison, a tweeté à midi: « J’ai pleuré toute la matinée. Brandon Bernard sera exécuté dans 6 heures.

À 13 heures, le début de la télé-réalité a écrit: «Brandon Bernard sera exécuté dans 5 heures et tout ce à quoi je peux penser, c’est sa famille et ses enfants et ce qu’ils ressentiront lorsque leur proche sera parti.

Elle a suivi ce tweet avec un à 14 heures qui se lit comme suit: « 4 heures avant que Brandon Bernard ne soit exécuté. »

Pendant ce temps, Hadid a également partagé des informations sur Bernard et a même déclaré qu’elle était en larmes pour tout cela.

«Je ne peux pas arrêter de pleurer. C’est tellement f ** ked up », a partagé la mannequin sur son histoire Instagram.

Juste après 15 heures, Kardashian a tweeté: « Brandon Bernard sera exécuté dans 3 heures. »

Quelques minutes plus tard, elle a écrit: «Terrible nouvelle du 7e circuit: IL EST ORDONNÉ que la requête d’urgence pour suspension de l’exécution en attente d’appel soit REFUSÉE. C’est pourquoi les juges sont importants. #SaveBrandonBernard. ‘

Bernard doit être exécuté jeudi à 17 heures CT au pénitencier américain de Terre Haute, dans l’Indiana, où il est actuellement détenu, après qu’un juge fédéral a rejeté mardi une demande de ses avocats d’arrêter l’exécution.

Suite à cette nouvelle, Kardashian a écrit: «Brandon Bernard, un père de 40 ans, va être exécuté demain par notre gouvernement fédéral.

«Ayant fait la connaissance de Brandon, je suis navré par cette exécution. J’appelle @realDonaldTrump à accorder à Brandon une commutation et à lui permettre de vivre sa peine en prison », a-t-elle ajouté.

Bernard et son complice Christopher Vialva ont été condamnés à mort en 2000 après qu’un jury les ait reconnus coupables de détournement de voiture et d’assassinat de Todd et Stacie Bagley, mariés à des pasteurs chrétiens de l’Iowa, sur la base militaire de Fort Hood au Texas l’année précédente.

Ils faisaient partie des cinq membres du gang local des 212 Piru Bloods qui ont participé au meurtre après que les Bagleys aient assisté à un service religieux.

Vialva a été exécuté par injection létale en septembre et est devenu le premier homme noir à subir la punition depuis que l’administration Trump a repris les exécutions fédérales après une interruption de 17 ans.

Bernard, qui avait 18 ans à l’époque, est l’une des cinq exécutions prévues avant le départ de Trump en janvier.

Kardashian a d’abord attiré l’attention sur le cas de Bernard le mois dernier après que ses avocats aient fait appel à Trump pour la clémence, invoquant les regrets de cinq jurés de son procès qui disent maintenant qu’il devrait plutôt purger la prison à vie.

Cinq des neuf jurés survivants ont soumis des affidavits sous serment ou des déclarations qui ont été incluses dans la pétition de clémence de Bernard dans laquelle ils ont déclaré que les avocats de Bernard avaient fait un mauvais travail pour le défendre.

Les avocats de Bernard disent que les informations montrant que Bernard occupait une position modeste dans le gang qui a tué les Bagleys n’ont pas été présentées au jury.

Ses avocats ont également fait valoir qu’il n’était pas présent lorsque les Bagleys ont été enlevés par Vialva et forcés de rentrer dans le coffre de leur voiture.

Plus tard, après que Vialva a tiré sur le couple dans le coffre, Bernard a suivi les ordres de Vialva de mettre le feu à la voiture, selon les registres du procès.

Alors que les cinq jurés conviennent toujours que Bernard et Vialva étaient coupables, ils ont déclaré que Bernard ne semblait pas avoir eu l’intention de tuer les Bagleys.

Bernard et son complice Christopher Vialva ont été condamnés à mort en 2000 après qu’un jury les ait reconnus coupables de détournement de voiture et d’assassinat de Todd et Stacie Bagley (ci-dessus), mariés à des pasteurs chrétiens de l’Iowa, sur la base militaire de Fort Hood au Texas l’année précédente.

Les avocats de Bernard disent que les informations montrant que Bernard occupait une position modeste dans le gang qui a tué les Bagleys n’ont pas été présentées au jury. Sur la photo ci-dessus, Bernard tient une photo de lui-même avec sa famille sur une photo non datée de la prison

Dans une série de tweets le mois dernier, Kardashian a condamné les crimes de Bernard, mais a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il méritait de mourir à cause de quelque chose qu’il avait fait quand il avait 18 ans.

« Tout d’abord, je tiens à dire qu’un crime terrible a été commis et que me battre pour un sursis à l’exécution n’enlève rien à la sympathie que j’ai pour Todd et Stacie Bagley de la victime, et leurs familles. Mon cœur se brise pour toutes les personnes impliquées », a écrit Kardashian dans un fil.

« Bien que Brandon ait participé à ce crime, son rôle était mineur par rapport à celui des autres adolescents impliqués, dont deux sont maintenant rentrés de prison.

Le co-accusé de Bernard, Christopher Vialva (photo), a été exécuté en septembre. Il est devenu le premier homme noir à faire face à la punition depuis que l’administration Trump a repris les exécutions fédérales après une interruption de 17 ans.

« En fait, Brandon ne faisait pas partie du détournement de voiture initial qui a eu lieu et a été stupéfait lorsque le vol s’est transformé en homicide avec l’un des autres adolescents tirant à la fois sur Todd et Stacie dans la tête.

« Le tireur s’est ensuite tourné vers Brandon, l’arme toujours à la main, et lui a dit d’allumer la voiture que Todd et Stacie avaient enflammé pour détruire les preuves. Brandon croyait que les deux étaient morts, bien que Stacie ne l’était pas, et craignait pour sa propre vie, alors il a pris la terrible décision de se conformer.

Au procès, l’avocat de Brandon a échoué en n’engageant aucun expert qui aurait pu expliquer au jury pourquoi Brandon a décidé de quitter le magasin de jeux vidéo cette nuit-là ou comment il avait grandi dans une maison abusive, ou comment son père sans-abri l’avait laissé chercher pour la protection dans les rues.

« Son avocat du procès a également omis de dire au jury à quel point il avait des remords ou quoi que ce soit sur ses antécédents. Nous savons maintenant que ce témoignage lui aurait épargné la vie.

« En fait, deux jurés qui ont depuis déclaré que s’ils avaient appris les antécédents de Brandon ou comment, à peine quelques mois après 18 ans, son cerveau se développait encore, ils n’auraient PAS voté pour la peine de mort.

« Récemment, le procureur lui-même – la personne qui a contribué à mettre Brandon dans le couloir de la mort – s’est également manifesté et a demandé que sa vie soit épargnée car il était le moins coupable des cinq adolescents impliqués.

Kardashian a expliqué le cas de Bernard dans un fil Twitter dimanche

Le fil Twitter de Kardashian sur Bernard est présenté en entier ci-dessus

« Bien que les cinq adolescents soient noirs, 11 des 12 jurés étaient blancs. Ceci, ajouté aux informations trompeuses et incomplètes que le jury a reçu, a privé les garçons d’un procès équitable. Au lieu d’être exécuté, Brandon pourrait vivre sa peine en prison.

« Il est maintenant dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de 20 ans sans aucun commentaire disciplinaire. Il utilise son temps pour atteindre les jeunes à risque, leur conseillant de ne pas s’écarter du chemin du Seigneur (ou de ne pas suivre ses traces d’adolescent).

Selon les archives judiciaires, les personnes impliquées cherchaient quelqu’un à voler lorsqu’ils ont trouvé Todd Bagley utilisant un téléphone public dans un magasin et il a accepté de les conduire dans sa voiture.

Les Bagleys rentraient chez eux après un service religieux du dimanche lors d’une visite au Texas depuis l’Iowa

Sur le siège arrière, Vialva a sorti une arme à feu et a ordonné à Bagley et à sa femme de monter dans le coffre de la voiture.

Les adolescents ont ensuite volé l’argent, les bijoux et la carte de guichet automatique des Bagley avant de les enfermer dans le coffre de la voiture alors qu’ils conduisaient pendant des heures pour essayer de retirer de l’argent aux guichets automatiques et chercher à mettre en gage l’alliance de Stacie Bagley.

Les Bagley ont plaidé pour leur vie depuis le coffre.

Les adolescents se sont finalement arrêtés sur le côté de la route et ont versé du liquide plus léger à l’intérieur de la voiture. Comme ils l’ont fait, les Bagleys ont chanté «Jésus nous aime» dans le coffre.

Vialva, l’aîné du groupe, a enfilé un masque de ski, a ouvert le coffre et a tiré sur les Bagleys dans la tête.

Les procureurs ont déclaré lors du procès que Stacie était toujours en vie alors que les flammes engloutissaient la voiture.

Au cours du procès, deux des adolescents coaccusés ont décrit Vialva et Bernard comme les meneurs du crime macabre.

Alors que Vialva et Bernard ont tous deux été condamnés à mort, les autres accusés ont été condamnés à des peines plus légères.

Les avocats de Bernard ont depuis insisté sur le fait qu’il ne contrôlait pas la situation et qu’il n’était pas au courant des plans de Vialva de commettre un meurtre.