Kim Kardashian dit qu’elle a commencé Skims dans sa baignoire

L’entreprise a construit une marque autour de l’inclusivité : elle vend des soutiens-gorge, des sous-vêtements, des robes et plus encore dans 10 teintes de peau et une grande variété de tailles. Il dispose également d’une ligne adaptative pour les consommateurs à mobilité réduite.

Elle s’est donc associée à couple de pouvoir d’affaires Jens et Emma Grede pour créer plus d’options de shapewear. Ils ont lancé Skims fin 2019.

« J’avais l’habitude de prendre mon shapewear et de le teindre avec des sachets de thé et du café dans la baignoire », a déclaré Kardashian, 42 ans. Time magazine dans une récente interview .

La fonctionnalité de la marque semble avoir touché une corde sensible chez les consommateurs. Skims a levé des fonds pour une valorisation de 3,2 milliards de dollars en 2022 et a été nommé au Time 100 Entreprises les plus influentes liste en juin.

Alors que Skims est un succès commercial, Kardashian se concentre moins sur la logistique et plus sur les tâches créatives et marketing, a-t-elle déclaré à Time.

Elle aide et joue souvent dans des séances photo, approuve des tissus et des designs, et estime avoir essayé plus de 7 000 produits.

La société a déclaré que Kardashian, qui est le directeur créatif de Skim, est le principal actionnaire de la marque. Kardashian a mis une partie de son propre argent dans l’entreprise, mais elle a confié à Time que son seul regret était de ne pas avoir investi davantage.

Skims est probablement l’entreprise commerciale la plus réussie de Kardashian. Auparavant, elle a soutenu plusieurs lignes de beauté, des parfums, une collection de bijoux et un jeu mobile, pour n’en nommer que quelques-uns. Dont la plupart ont été, à un moment donné, rentables, a rapporté Time, mais n’ont pas eu d’impact durable.

« Au début, quand je ne comprenais pas vraiment où allait ma carrière parce que j’étais juste en train de la piloter, je concluais des accords de licence avec beaucoup d’entreprises différentes qui se contrediraient, comme une marque de cupcakes avec un poids- pilule de perte en même temps », a-t-elle déclaré à Time.

Skims, cependant, a aidé Kardashian à atterrir sur la liste des milliardaires de Forbes pour la première fois en 2021. Actuellement, elle a une valeur nette de 1,2 milliard de dollars, en grande partie grâce à Skims et à sa ligne de soins de la peau SKKN, anciennement KKW Beauty, selon Forbes.

Elle a également lancé la société de capital-investissement SKKY Partners avec Jay Sammons, ancien associé de la société d’investissement Carlyle Group, l’automne dernier.

La valorisation la plus récente de la société est supérieure de 2 milliards de dollars à celle de Kylie Cosmetics, dont sa sœur Kylie Jenner a vendu 51 % en 2020. L’une des entreprises de shapewear les plus connues, Spanx, était évalué à 1,2 milliard de dollars il y a deux ans.

« De toute évidence, vous avez de grands espoirs, mais [Skims] a définitivement dépassé tout ce que j’imaginais », a déclaré Kardashian à Time. « J’ai toujours, comme, le syndrome de l’imposteur, ou quoi que ce soit d’autre. Mais je pense que c’est en partie ce qui me permet de continuer. »

