Kim Kardashian dit que les gens « seraient choqués » de voir son « acné complète » – Hollywood Life

Kim Kardashian et ses sœurs apparaissent parfaites devant la caméra, mais tout n’est pas toujours comme il y paraît. La fondatrice de SKKN, 42 ans, a parlé franchement de sa peau dans une nouvelle interview, révélant qu’elle souffrait parfois d’acné.

« Oh, j’ai eu de l’acné complète, comme des crises complètes », dit le Les Kardashian » a déclaré la star à Refinery29 le mercredi 4 octobre. « C’est [concealed] vraiment bien sous le maquillage. Mais je l’ai documenté. Je pense que si les gens le voyaient, ils seraient vraiment choqués de savoir que j’ai vécu cette expérience.

Kim se souvient avoir essayé de contrôler les éruptions cutanées en évitant d’utiliser des huiles pour la peau. Cependant, elle s’est rendu compte que cela n’était pas non plus « utile ».

« Cela pourrait être hormonal ou un changement de suppléments », a-t-elle expliqué. « Chaque fois que je change ma façon de manger ou que j’essaie différents aliments, je suppose que ma peau est devenue très sensible. Cela a été vraiment intéressant d’essayer de nouveaux produits et de découvrir ce qui fonctionne pour différentes peaux, ce que je n’aurais jamais pensé expérimenter dans la quarantaine.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’entrepreneuse en soins de la peau et en shapewear vit également avec le psoriasis, qu’elle a plaisanté en disant qu’elle « adorerait remercier ». [her] mère [Kris Jenner] pour cette question.

« Je suis le seul de ses enfants à l’avoir eu », a ajouté Kim. «Je suis encore très confus au sujet de mon psoriasis et de ce qui le déclenche. « Parfois, je serai complètement stressé et je serai parfaitement conscient de mon psoriasis. Parfois, je serai zen à souhait, sans aucun souci, et mon psoriasis éclatera complètement. Ils disent que ce devrait être le contraire. J’ai en quelque sorte renoncé à essayer de comprendre.

La personnalité de télé-réalité a également révélé une méthode intéressante pour aider à gérer les imperfections : les enzymes de citrouille.

« Je n’aurais jamais imaginé utiliser des enzymes de citrouille sur ma peau », a avoué Kim. « Mais en prenant conscience que [enzymes] sont tellement utilisés dans l’industrie que je voulais les apporter au consommateur », a-t-elle ajouté, faisant référence au nouveau masque resurfaçant de sa marque SKKN.

Bien que Kim ait noté qu’il serait choquant de voir son acné, elle a déjà partagé son parcours avec le psoriasis avec sa sœur. Kourtney Kardashian’le site de bien-être de Poosh. L’essai de Kim présente une série de photos inédites d’elle avec des imperfections sur le visage et des éruptions cutanées sur les bras et les jambes.

Après avoir révélé qu’elle avait eu sa première poussée de psoriasis à l’âge de 25 ans, Kim s’est souvenue d’un moment récent où elle devait apparaître sur Jimmy Kimmel en direct! alors que ses mains souffraient tellement de son état de peau. Il s’avère que la star de Hulu a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et de lupus.

«J’étais tellement mal à l’aise tout le temps parce que mes mains me faisaient tellement mal. Je me sentais malheureuse », a-t-elle avoué. « Après mon retour à la maison, je suis allé chez le médecin parce que je pensais que je pourrais souffrir de polyarthrite rhumatoïde. Je savais que je ressentais une douleur dans mes os, et après avoir recherché les possibilités sur Google, j’étais plus qu’effrayé. J’ai fait analyser mon sang pour détecter toutes les possibilités et il s’est révélé positif à la polyarthrite rhumatoïde et au lupus.

Après avoir reçu une aide dermatologique, Kim a appris à gérer son état et a souligné qu’elle « est devenue extrêmement à l’aise avec [her] psoriasis. »

« Peu importe où il se trouve sur mon corps, parfois je suis d’accord pour le montrer et d’autres fois je ne veux pas que cela soit une distraction, alors je le couvre avec du maquillage corporel », a-t-elle ajouté. « Si vous souffrez de psoriasis, vous ne pouvez pas le laisser ruiner votre vie ou prendre le dessus sur vous. Vous devez faire ce que vous pouvez pour vous assurer que vous êtes à l’aise, mais ne pas vous laisser prendre le dessus.