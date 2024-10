Kim Kardashian dit que les frères Menendez ont eu « une seconde chance dans la vie » après la décision de libération conditionnelle

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Kim Kardashian a déclaré qu’Erik et Lyle Menendez avaient eu « une seconde chance dans la vie » après que le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a demandé qu’ils soient condamnés à nouveau.

Les frères Menendez, qui purgent des peines à perpétuité pour les meurtres de leurs parents, José et Kitty en 1989, sont de retour sur le devant de la scène après la sortie de la série Netflix de Ryan Murphy. Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez.

Dans une déclaration qui lui a été envoyée Histoires InstagramKardashian, 44 ans, a déclaré : « Les frères Menendez ont eu une seconde chance dans la vie et se réveilleront demain, enfin éligibles pour une audience de libération conditionnelle. Ils pourraient être libérés dans six mois.

« Merci, George Gascón, d’avoir réexaminé le cas des frères Menendez et réparé un tort important. Votre engagement envers la vérité et l’équité est louable.

« À la famille des frères, à leurs amis et aux millions de personnes qui les ont soutenus : vos voix ont été entendues. Les attaques des médias, en particulier à la suite de l’émission télévisée de Ryan Murphy, ont contribué à révéler les abus et les injustices dans leur cas.

« La compréhension qu’a la société de la maltraitance des enfants a évolué et les médias sociaux nous permettent de remettre en question les systèmes en place. Cette affaire met en évidence l’importance de contester les décisions et de rechercher la vérité, même lorsque la culpabilité n’est pas en cause.

« Je crois en la capacité du système judiciaire à évoluer et je suis reconnaissante envers une société dans laquelle nous pouvons contester les décisions et demander justice », a-t-elle écrit, concluant sa déclaration : « N’arrêtez jamais de remettre en question ».

Dans un message de suivi, Kardashian a ajouté : « Erik et Lyle sont immédiatement éligibles à la libération conditionnelle maintenant que leur peine a été réduite à 50 ans à perpétuité. En 2015, un projet de loi a été adopté en Californie permettant aux personnes condamnées à la prison à vie avant l’âge de 25 ans de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans. Comme Erik et Lyle sont en prison depuis 35 ans, ils sont considérés comme des « jeunes délinquants » et peuvent immédiatement bénéficier d’une libération conditionnelle.»

Plus tôt ce mois-ci, Kardashian a écrit un essai appelant à la libération des frères.

«Nous sommes tous le produit de nos expériences», écrivait Kardashian à l’époque. « Ils façonnent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. Physiologiquement et psychologiquement, le temps nous change, et je doute que quiconque puisse prétendre être la même personne qu’à 18 ans. Je sais que ce n’est pas le cas !

Monstres met en vedette Javier Bardem et Chloë Sevigny dans le rôle de José et Kitty, avec Cooper Koch et Nicholas Chavez dans le rôle d’Eric et Lyle. Depuis que la série est arrivée sur Netflix en septembre, les téléspectateurs ont mis en garde les autres sur les réseaux sociaux contre la nature graphique de la violence décrite dans la série.

La série de neuf épisodes décrit également les abus sexuels que Lyle et Erik prétendent avoir été perpétrés par leur père. Cependant, Erik a affirmé que la série de Murphy ne décrivait pas fidèlement leur crime et a accusé le créateur d’avoir publié des « calomnies décourageantes ».

Murphy a ensuite défendu la série Netflix, en disant Divertissement ce soir: «Je pense qu’il est intéressant qu’il ait fait une déclaration sans avoir vu le spectacle. Je sais qu’il n’a pas vu la série en prison. J’espère qu’il verra le spectacle.

Il a ajouté que « si vous regardez l’émission, je dirais que 60 à 65 % » du scénario est centré « sur les abus et ce qu’ils prétendent leur être arrivé ». Et nous le faisons très soigneusement et nous leur donnons leur journée au tribunal et ils en parlent ouvertement.

« Nous présentons les faits de leur point de vue », dit-il. Joie dit le créateur. « Nous avons passé trois ans à faire des recherches – tout cela est vrai. »