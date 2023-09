Kim Kardashian dit que les enfants de Kourtney viennent la voir avec des « problèmes » de maman – Hollywood Life

Crédit d’image : Hulu

Kim Kardashian et Kourtney Kardashian la relation a atteint un nouveau plus bas en Les Kardashian première de la saison 4. Au cours de leur intense conversation téléphonique, les sœurs ont échangé des propos cruels. Kim, 42 ans, a accusé Kourtney, 44 ans, de détester la famille et d’être une « personne différente ». Kourtney a répondu : « Je n’ai plus besoin de vous les gars. Je n’ai pas besoin d’en faire partie.

Kim ne s’est pas arrêté là. Elle a dit à Kourtney que tous ses amis et leur famille parlaient d’elle. Kim a même mentionné une discussion de groupe intitulée « Pas Kourtney ». Kim a affirmé qu’elle essayait simplement de réparer leur relation, mais Kourtney ne l’a pas vu de cette façon.

« C’est à propos de toi. Vous êtes narcissique. Tout dépend de vous. Tout ce que vous faites concerne vous et ce que le monde pense de vous… », a déclaré Kourtney. Le fondateur de SKIMS a répondu : « Nous sommes tous concernés. Nous pensons tous que vous n’êtes vraiment pas heureux.

Kourtney, qui est maman de le maçon, Pénélope, Règne, et un petit garçon qui allait bientôt arriver, ont eu une réponse assez accrocheuse. « J’ai une vie heureuse, et le bonheur vient quand je m’éloigne de vous les gars. Plus précisément vous », a déclaré le fondateur de Lemme à Kim. Kourtney a expliqué qu’elle avait mieux à faire que d’avoir des « discussions parallèles » sur les gens.

C’est à ce moment-là que Kim s’est attaquée à la jugulaire. « Eh bien, vos enfants sont même venus me voir avec leurs problèmes et comment vous allez, alors… » dit Kim. Kourtney a demandé si cela était « utile » à la conversation. Kourtney a commencé à pleurer et a dit à Kim au téléphone: « C’est comme si tu étais juste une putain de sorcière, et je te déteste. »

Kim et Kourtney se sont assis ensemble pour un confessionnal commun à la suite de leur dispute téléphonique. « Je pense que c’est juste qu’il y a tellement de pensées qui surgissent après avoir regardé toutes les modifications », a admis Kourtney. « Je pense que j’ai eu l’impression que lors de l’appel, Kim utilisait n’importe quelle arme qu’elle pouvait trouver pour me blesser… Je pense que nous sommes tous les deux arrivés à un endroit dont nous n’étions pas fiers. »

Par ailleurs, Kourtney a noté que la dispute téléphonique avec Kim était « vraiment blessante ». Elle a poursuivi : « Cela m’a rappelé cette caractéristique qui existe dans ma famille depuis tant d’années, où nous disons des choses méchantes pour nous faire du mal, et c’est ce sur quoi je travaille dur en thérapie pour changer. Et quand je me souviens de ce genre de choses, c’est vraiment blessant. Par exemple, pourquoi ma famille me traiterait-elle de cette façon ? » De nouveaux épisodes de Les Kardashian la saison 4 sort le jeudi sur Hulu.