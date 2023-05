Kim Kardashian dit que la maternité l’a fait pleurer pour dormir

Kim Kardashian a récemment réfléchi à la maternité alors qu’elle admettait franchement: « Il y a des nuits où je pleure pour dormir. »

PERSONNES a récemment publié un clip exclusif de Kim parlant ouvertement dans un prochain épisode de À dessein avec Jay Shetty et sur le podcast, la femme de 42 ans a évoqué les épreuves de la maternité et la difficulté d’être une mère célibataire.

La star de télé-réalité partage quatre enfants avec son ex-mari Kanye West — Nord, 9, Saint, 7, Chicago, 5 et Psaume, 4.

L’animateur, Jay Shetty, a demandé à la Kardashian si la parentalité était ce à quoi elle s’attendait et le PDG de SKIMS a répondu: « Tout le monde dit que les jours sont longs et les années sont courtes, et cela ne pourrait pas être une déclaration plus vraie. »

« Donc, comme, quand vous êtes dedans, je veux dire, surtout quand ils sont bébés et que vous allaitez… il y a de la folie. C’est comme une folie totale », a poursuivi la femme d’affaires. « C’est le meilleur chaos cependant. »

Elle a dit en ce qui concerne les matins, « vous n’avez aucune idée de ce qui se passe », ajoutant: « C’est comme si je devais toujours coiffer l’un des cheveux de ma fille – et il doit être parfait et d’une certaine manière – et alors celui-ci a besoin que je mette ses chaussures et ils ont tous besoin de toi. … C’est comme une folie complètement folle, cuisiner, courir partout. Comme, c’est sauvage. « Cela a été la chose la plus difficile », a noté la star de télé-réalité. « Il y a des nuits où je pleure moi-même pour dormir. Comme, putain de merde, cette putain de tornade dans ma maison. Comme, qu’est-ce qui vient de se passer?

Kim a rappelé à quel point la pandémie était une période particulièrement difficile en tant que parent.

« Je veux dire, il y a des nuits où vous ne vous lavez pas les cheveux pendant des jours en tant que mère et vous avez craché sur vous et vous portez le même pyjama, surtout en COVID », a poursuivi le fondateur de SKKN. « C’était fou, tu sais ? »

Malgré les difficultés d’être maman, elle déclare : « La parentalité est la chose qui m’a le plus appris sur moi-même. Pourtant, gérer une équipe de quatre personnes est beaucoup plus difficile lorsque vous êtes parent en solo.

« Vous savez, avec toutes les humeurs et les personnalités et parfois ils se battent, et vous savez, il n’y a personne là-bas », ajoute Kardashian. « Comme, c’est [just] moi pour jouer le bon policier et le mauvais flic.

Regardez Kim Kardashian comprendre pourquoi « vous n’êtes jamais préparé » pour les luttes parentales après le retournement !