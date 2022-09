Kim Kardashian dit à l’ex de Kanye West d”ARRÊTER’ après avoir fulminé que sa mère Kris Jenner obligera ses enfants à faire du playboy et affirme que p*rn a DÉTRUITE leur famille

Le rappeur Kanye West a brisé son auto-imposé des médias sociaux l’exil en vrai Kanye West la mode alors qu’il se lançait dans une diatribe incendiaire, la cible étant à nouveau l’ex-femme Kim Kardashian et sa famille, surtout sa mère, Kris Jenner. Dans une série de maintenant supprimé Instagram des postes, Kanye accusé Kris de pousser ses quatre enfants, qu’il partage avec Kimvers la pose pour Playboy magazine tout en affirmant de manière choquante comment la pornographie a détruit la famille qu’il partageait avec son ex et même en déplorant que ses enfants soient envoyés dans une école privée d’élite contre son gré, plutôt que de fréquenter la Donda Academy, qu’il avait commencée en 2021.

Kanye West accuse Kris Jenner de pousser les enfants vers Playboy

Dans le cadre de sa diatribe en ligne, Kanye West a écrit “Ne laissez pas Kris (Kris Jenner) vous faire faire un playboy comme elle a fait Kylie (Kylie Jenner) et Kim (Kim Kardashian). Hollywood est un bordel géant. La pornographie a détruit mon famille. Je m’occupe de la dépendance, Instagram en fait la promotion. Je ne laisserai pas cela arriver à Northy et Chicago. Ce n’est pas à Calabasas ou Hulu où mes enfants vont à l’école. Je ne suis pas le fou ici. C’est bon. J’ai gagné Je ne m’arrêterai pas jusqu’à ce que j’aie mon mot à dire sur mes enfants, peu importe ce qu’il en coûte légalement.” Après que Kim ait laissé un commentaire disant : “S’il vous plaît, arrêtez”, Kanye a supprimé ses messages.

Kim Kardashian et Kanye West ne se remettent pas ensemble

Après la rupture de Kim Kardashian avec le comédien et acteur Pete Davidson, les médias hollywoodiens ont émis l’hypothèse qu’elle et son ex-mari Kanye West pourraient se remettre ensemble et certaines sources ont également affirmé que ce dernier espérait la même chose. Cependant, d’autres sources ont maintenant révélé que Kim avait dit à quiconque avait abordé le sujet avant elle qu’elle était absolument certaine de raviver sa romance avec Kanye et qu’en fait, elle était heureuse de le voir avec sa nouvelle petite amie.