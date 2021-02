Kim Kardashian ‘dit à Kanye qu’il peut parler aux enfants chaque fois’ au milieu d’un divorce

Kim Kardashian aurait convenu avec Kanye West qu’elle n’interrompra pas son temps de qualité avec leurs quatre enfants.

Kim a récemment demandé le divorce du rappeur et de l’entrepreneur, mais on dit que les choses se passent bien et que la mère de quatre enfants est heureuse que Kanye voie ses enfants quand il le souhaite.

Ils partagent North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, un.

Et le papa dévoué Kanye aurait demandé à Kim de ne pas lui rendre visite quand il passait son temps de qualité avec eux.

« Kanye a passé du temps avec tous les enfants », a déclaré un initié à People. « Une nounou est présente pendant les visites. Kim n’est pas là pour les visites, à la demande de Kanye. »







(Image: Instagram)



Une deuxième source a ajouté que Kim était heureux que Kanye leur parle « quand il le veut ».

«Elle sait qu’il les aime, et ils l’aiment. Kanye peut FaceTime les enfants quand il le veut», ont-ils dit.

Pendant ce temps, la dernière et dernière saison de Keeping Up With The Kardashians arrivera sur nos écrans le mois prochain, avec la rumeur selon laquelle la décision de Kim de se séparer de Kanye jouera dans la série.







(Image: Instagram)







(Image: Getty Images pour Sean Combs)



Selon la rumeur, ils divorcent depuis janvier, des documents officiels auraient été déposés plus tôt ce mois-ci.

Et selon TMZ, le processus s’était jusqu’ici déroulé sans heurts, Kim et Kanye s’étant engagés à coparentalité leurs quatre enfants.

Ils se sont mariés pour la première fois en 2014 lors d’une cérémonie italienne baignée de soleil.







(Image: AFP via Getty Images)









(Image: Getty Images)



Ils s’étaient rencontrés pour la première fois en 2002, et Kanye aurait rapidement développé un béguin pour elle.

Mais ce n’est qu’en 2012 qu’ils ont été liés pour la première fois, Kim se qualifiant elle-même de «fière petite amie» la même année.

Et quelques mois plus tard, ils ont confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant – North – ensemble.

The Mirror a contacté les représentants de Kim et Kanye pour obtenir leurs commentaires.