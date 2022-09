Kim Kardashian dévoile ses fesses pour une couverture de magazine racée et explique pourquoi elle peut s’identifier aux femmes derrière les barreaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kim Kardashian se compare à des femmes emprisonnées pour des crimes violents commis contre des maris et des petits amis, ce qui implique qu’elle aurait pu être l’une d’entre elles.

Pour Magazine d’entretiensDans l’émission “American Dream”, la star de télé-réalité, qui étudie pour devenir avocate, a évoqué la réforme judiciaire, s’efforçant de commuer les peines des criminels non violents. Elle dit: “‘D’accord, je peux gérer [pardoning] délits de drogue de faible intensité, avec lesquels je peux résonner. Mais si quelqu’un était tué, je ne savais pas que je pouvais m’impliquer jusqu’à ce qu’on m’emmène dans une prison pour femmes.”

Kardashian dit que pendant qu’elle était là-bas, elle a appris que de nombreuses femmes incarcérées “ont commis un crime pour leur petit ami ou pour leur mari”.

Le milliardaire a ajouté : “Je veux dire, j’ai probablement fait des bêtises — à un moment donné, et je n’étais peut-être qu’à quelques décisions d’être dans une situation similaire, n’importe lequel d’entre nous pourrait l’être.”

KIM KARDASHIAN, KANYE WEST À VICTORIA BECKHAM, NICOLA PELTZ : UN REGARD SUR LES DÉCISIONS ET RUMEURS FAMILIALES D’HOLLYWOOD

En plus de ces révélations, la mère de quatre enfants a affiché son célèbre derrière sur la couverture du magazine et a discuté de sa position sur la politique. Elle a partagé : “Juste en voyant à quel point notre pays a progressé, pour ensuite le voir régresser — c’est vraiment effrayant de penser que le mariage homosexuel est en danger. Si un tribunal peut décider ce qu’une femme fait de son corps, cela met aussi le fait d’avoir des enfants par la maternité de substitution, et les choses que j’ai vécues, en danger.”

Kardashian, qui partage ses quatre enfants avec son futur ex-mari, Kanye West, a accueilli sa plus jeune fille Chicago et son fils Psalm via une mère porteuse.

Après West, il y a eu Pete Davidson, que Kardashian mentionne brièvement dans l’interview. Bien que les deux se soient séparés depuis, dit-elle à propos de Davidson, “C’est un mignon. C’est littéralement une si bonne personne, ils ne les font plus vraiment l’aimer. Je suis ravie de ce qu’il a à venir.”

Le gourou des soins de la peau et des vêtements de forme a également discuté de ses réflexions sur le changement climatique. Bien qu’elle pense qu’il y a eu un changement, elle dit également : “Je crois aussi qu’il faut être réaliste et je pense que parfois il y a tellement de raisons de s’inquiéter sur cette planète, et ça peut être vraiment effrayant de vivre sa vie avec anxiété. J’ai super amis impliqués dans le changement climatique, et j’adore apprendre d’eux. Je fais ce que je peux, mais vous devez choisir ce qui fonctionne vraiment pour vous dans votre vie.

La star de télé-réalité a récemment été critiquée pour son utilisation de jet privé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Et tandis que la star des “Kardashians” a fait la lumière sur ses propres convictions personnelles, certains ont contesté l’affirmation selon laquelle Kardashian incarne le “rêve américain”.

Piers Morgan a ajouté son grain de sel en tweetant : “Vous pensez que le rêve américain consiste à dévoiler votre a– devant le drapeau ?”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : “Ce numéro de rêve américain avec Kim Kardashian en couverture est la pire chose qui puisse arriver à ce pays au mois de septembre.”