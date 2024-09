Kim Kardashian dévoile ses atouts dans un corset risqué : photos

« Je dirai : cela l’a amené et [her 11-year-old daughter] Nord « Je suis plus proche de lui », a expliqué la femme d’affaires à propos de ses enfants. « Parce qu’elle filme son contenu et lui fait faire des défis. C’est en fait une bénédiction déguisée. Je me suis battue contre cela, mais cela joue en ma faveur. »

Comme D’ACCORD! Comme indiqué précédemment, Kardashian a été ouverte sur la façon dont elle élève ses quatre enfants, qu’elle partage avec son ex-mari Kanye Westsous le microscope de l’œil du public et à quel point il est important de leur donner une structure. « Je crois que j’ai commencé à voir un thérapeute, et je ne l’ai vue qu’une fois, mais la chose la plus simple qu’elle m’a dite était de réduire le temps passé devant un écran. Et bien sûr, on se dit : « Bien sûr, bien sûr », a-t-elle expliqué à l’une de ses sœurs lors d’un épisode de l’émission familiale sur Hulu. « Mais en imposant des règles strictes, comme ne pas utiliser de téléphone pendant les repas, ils vont se battre, se débattre et crier pendant une semaine et il faut s’en sortir. »