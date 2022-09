Kim Kardashian devient blonde dans la couverture du magazine Bare-Butt Interview

La dernière couverture de magazine de Kim Kardashian la voit afficher son atout dont on parle le plus.

Près d’une décennie après que Kim Kardashian a “brisé Internet” avec sa couverture torride de Paper Magazine, la star de télé-réalité montre à nouveau ses fesses nues, cette fois, pour le numéro “American Dream” d’Interview Magazine.

La couverture du mois de septembre 2022 présente une blonde décolorée Kim dans une tenue entièrement en denim de Bottega Veneta, bien que son jean dézippé soit suffisamment bas pour montrer son célèbre derrière, orné d’un jockstrap.

“J’ai adoré”, a-t-elle déclaré au magazine à propos du choix inattendu de sous-vêtements. “L’équipe était comme, ‘Pas de jockstrap.’ Et je suis comme, ‘Allez. C’est ce que je fais.’ Je fais mieux quand je les ignore et que je fais ce que je veux. Donc, je suis content que nous l’ayons fait.

La célèbre brune est également devenue entièrement blonde pour la couverture, qui vient après que cette star se soit teint les cheveux en blond platine pour son moment Marilyn Monroe au Met Gala 2022 en mai, un look qu’elle a gardé depuis. Et pour le tournage, elle s’est engagée encore plus en teignant ses sourcils en blond assorti.

“Je pense que les blondes s’amusent plus”, a-t-elle déclaré au rédacteur en chef de l’interview, Mel Ottenberg. “Je me sens juste différent.”

Ailleurs dans l’interview, Kim a évoqué sa renommée atteignant un nouveau niveau, admettant que son ex-mari Kanye West l’a aidée à atteindre un public différent.

“Je veux dire, quand j’étais avec Kanye et qu’il me présentait à beaucoup de gens, je pense que cela a définitivement amené beaucoup de gens à avoir un niveau de respect différent”, a-t-elle déclaré. “J’ai aussi vu comme ** t plus récemment – aller à la faculté de droit, faire simplement ce que je veux et devenir ma propre personne et les gens voient cela et respectent cela. Il y a des niveaux.

Au sujet de sa renommée, Kardashian a également évoqué son slogan de longue date, ripostant toujours aux ennemis en disant des choses comme : “Pour une fille sans talent, j’ai fait beaucoup de chemin.”

“Je pense que cela vient des gens qui disent: ‘Pourquoi êtes-vous célèbre?’ Et je me dis : “Eh bien, nous avons une émission de télévision” », a-t-elle expliqué. «Mais ce n’est pas parce que nous ne chantons pas, ne dansons pas et ne jouons pas dans la série que la renommée ne vient pas de là. Mais ensuite, j’écrirais ça comme un hashtag, pas mal pour une fille sans talent, parce que les gens disaient : ‘Eh bien, qu’est-ce que tu fais ? Quel est ton talent ?’ Et je me dis : ‘Je ne savais pas que j’en avais besoin.’ »

Kardashian a poursuivi en expliquant certains de ses talents réels en disant: “Je veux dire, je peux vous donner un million de putains de talents. Je peux bien cuisiner, utiliser mes orteils pour tout. Je pourrais vous raconter la merde la plus bizarre de la planète. Mais je pense que mon talent est le marketing et l’entreprise qui consiste à vendre des produits et à savoir ce que veut le client et à le rendre accessible, mais aussi un peu inaccessible en même temps. Je ne dirais pas que c’est un talent. Je pense que c’est un peu de la magie et du sens des affaires. C’est peut-être le talent, je ne sais pas.

Kim parle également brièvement de Pete Davidson lors de l’interview, qui semble avoir eu lieu avant leur rupture.

“C’est un mignon”, a-t-elle dit lorsqu’on lui a posé des questions sur le SNL alun. “Il est littéralement une si bonne personne, ils ne les font plus vraiment comme lui. Je suis excité pour ce qu’il a à venir.

Malheureusement, il semble que l’une des choses qu’il avait à venir était une rupture. Vous pouvez lire l’interview complète de Kim Interview Magazine ici.