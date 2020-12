Kim Kardashian a partagé son chagrin après l’échec de ses plaidoyers pour que Brandon Bernard soit épargné.

Il y a également eu des objections de la part de certains des jurés de son procès qui ont supplié l’administration Trump de faire preuve de miséricorde, a déclaré le Bureau fédéral des prisons, mais tout cela a été vain.

Bernard avait 18 ans lorsqu’il a été reconnu coupable en 2000 avec un complice, Christopher Vialva, d’avoir volé et assassiné Todd et Stacie Bagley, épousé des pasteurs chrétiens de la jeunesse de l’Iowa, sur la base militaire de Fort Hood au Texas.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, s’est prononcée sur la réforme du système judiciaire et a bombardé le président Trump de tweets lui demandant de le supplanter.







Elle est maintenant allée sur Twitter pour partager sa douleur et sa colère que la décision n’ait pas été annulée.

Kim a écrit: « Je suis tellement foiré en ce moment. Ils ont tué Brandon. C’était une personne tellement réformée. Tellement plein d’espoir et positif jusqu’à la fin. Plus important encore, il est désolé, désolé pour la douleur et la douleur qu’il a causées aux autres.

« Comme il était dans le fauteuil, son avocat m’a appelé et ils ont juste eu leur dernier appel et ont dit ceci … Brandon a dit qu’il t’aimait et voulait te dire encore merci. Il a dit qu’il ne se sentait pas trop claustrophobe dans le fauteuil. »







Elle a continué en tweetant: « Brandon voulait que je dise à chaque personne qui travaillait en son nom en le soutenant de quelque manière que ce soit un énorme merci. Il était certain qu’il aurait la chance de tout vous dire lui-même et de vous écrire toutes les lettres, mais il m’a dit de vous dire à tous combien il vous est reconnaissant!

« Son principal message qu’il a appris dans sa vie était de ne pas traîner avec la mauvaise foule. C’était si important pour lui qu’il l’a partagé avec les jeunes. Cela l’a rattrapé et il a fait de mauvais choix. »

Kim a partagé un certain nombre de tweets avec ses abonnés, déclarant que le système de réforme était «f *** ed up» aux États-Unis.







Elle a ajouté: « La chose la plus importante pour lui qu’il a dite était un cadeau à sa mère, sa sœur, ses filles et sa famille était la validation que le soutien public a donné à sa famille. Sa famille le connaissait à l’intérieur et savait qu’il n’était pas son erreur, il fait à l’adolescence mais il était triste que sa famille ait eu honte.

« Nous parlions beaucoup de musique et de la façon dont il s’est mis à la musique classique ces derniers temps pour apaiser son âme. C’est un maître du crochet et rirait que si quelqu’un voyait juste sa cellule, il penserait que c’était une cellule de grand-mère.

« Je pourrais continuer indéfiniment à dire à quel point Brandon était une personne incroyable. Je sais qu’il a quitté cette terre en se sentant soutenu, aimé et en paix. Cela doit juste changer: notre système est tellement f *** ed up. »

