Kim Kardashian a révélé sa dévastation lors de l’exécution de Brandon Bernard en Inde.

Bernard doit être mis à mort jeudi dans une prison de Terre Haute, dans l’Indiana.

Il avait déjà été condamné pour le meurtre de Todd et Stacie Bagley en juin 1999.

Bernard faisait partie d’un groupe de cinq adolescents impliqués qui ont forcé le couple à monter à l’arrière de leur voiture au Texas et Christopher Vialva, 19 ans, a tiré sur le couple.

Après la fusillade, Bernard a mis le feu à la voiture.

Les avocats de la défense de Bernard ont fait valoir que les deux étaient probablement morts avant que la voiture ne soit incendiée.

Le gouvernement a plutôt soutenu que même si c’était vrai pour Todd, il y avait des preuves de suie dans les poumons de Stacie.







La défense de Bernard a également fait valoir qu’il avait peur de Vialva et a suivi ses ordres.

D’autres personnes impliquées n’ont pas reçu une peine aussi sévère que des mineurs et n’ont reçu qu’une peine de prison.

Des avocats et avocat Kim Kardashian ont soutenu que la peine de Bernard devrait être commuée en une peine de prison à vie.

La star des médias sociaux a appelé le président Donald Trump à accorder la commutation à Brandon.







Kim a tweeté mercredi: « Brandon Bernard, un père de 40 ans, va être exécuté demain par notre gouvernement fédéral. Ayant appris à connaître Brandon, j’ai le cœur brisé par cette exécution. J’appelle @realDonaldTrump à accorder à Brandon une commutation et lui permettre de vivre sa peine en prison. »

Elle a ajouté: « La plupart du temps, les exécutions ont lieu, en notre nom, sans qu’une grande attention ne leur soit accordée. C’est inacceptable. Pendant les prochaines 24 heures, je tweeterai sur Brandon et son cas et pourquoi sa vie devrait être épargnée par @realDonaldTrump. »

Kim a poursuivi en encourageant d’appeler un numéro de téléphone pour encourager le président Trump à commuer la peine de Brandon.







Tard mercredi, Kim a tweeté: « #BrandonBernard ne devrait pas être exécuté: 1. Il avait 18 ans à l’époque. 2. Il n’était pas le tireur. 3. Le procureur et 5 des jurés soutiennent désormais la clémence. 4. Il a passé des décennies. en prison sans écriture, aidant les jeunes à risque. 5. Il y a un soutien bipartisan pour sa commutation. »

Toutes les heures avant l’exécution de Brandon, Kim a tweeté son désespoir et bouleversée par la situation avec Brandon.

Jeudi matin, Kim a tweeté: « Pour le #HumanRightsDay, prenons un moment pour reconnaître l’humanité des hommes et des femmes qui vivent derrière les barreaux ici aux États-Unis. J’ai rencontré beaucoup de gens incroyables dans les prisons et les prisons. Quelle est la particularité de quelqu’un que vous connaissez qui est ou a été incarcéré? »







Elle a écrit: « J’ai pleuré toute la matinée. Brandon Bernard sera exécuté dans 6 heures. »

Une heure plus tard, Kim a tweeté: « Brandon Bernard sera exécuté dans 5 heures et je ne pense qu’à sa famille et à ses enfants et à ce qu’ils ressentiront lorsque leur proche sera parti. »

Elle a ajouté: « J’ai appris quelque chose de spécial sur #BrandonBernard, c’est qu’en plus de son travail avec les jeunes, il aime aussi beaucoup faire du crochet. Il m’a dit cette semaine qu’il souhaitait avoir plus de temps avant son exécution pour pouvoir me crocheter une couverture. »

Une heure plus tard, elle a écrit: « 4 heures avant que Brandon Bernard ne soit exécuté [hearbreak emoji] ».

L’heure suivante, elle écrit: «Brandon Bernard sera exécuté dans 3 heures. [heartbreak emoji] ».







Elle a ensuite ajouté: « Terrible nouvelle du 7ème circuit: IL EST ORDONNÉ que la requête d’urgence pour suspension de l’exécution en attente d’appel soit rejetée. C’est pourquoi les juges comptent. #SaveBrandonBernard ».

Kim a alors tweeté: « 2 heures avant l’exécution de Brandon Bernard. Mon cœur se brise pour toutes les personnes impliquées, y compris les familles des victimes et je ne diminue en rien la perte que leur famille a subie. »

Elle a précisé: « Je maintiens ce que j’ai toujours dit, je peux faire preuve d’empathie et ressentir de la douleur pour les victimes et leurs familles. Tuer Brandon ne les ramènera pas et je crois en mon cœur de le tuer n’est pas juste. Ce que Brandon a été mal, mais le tuer ne va pas arranger les choses. «

Brandon Bernard doit être exécuté à 23 heures GMT et deviendra le plus jeune délinquant à être exécuté par le gouvernement américain depuis près de sept décennies.