Kim Kardashian a apporté son soutien à son mari, Kanye West, au milieu de nouvelles rumeurs de problèmes majeurs dans leur mariage.

Tout au long de 2020, il y a eu des spéculations selon lesquelles le mariage entre la star de télé-réalité de 40 ans et le rappeur de 43 ans est pratiquement terminé.

Au début de la moitié de l’année, la spéculation était courante selon laquelle le couple vivait des vies séparées et parlait à peine.

Alors que les apparitions ont piqué du nez pour le couple en juillet lorsque Kanye a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis de novembre 2020.







Lors de sa campagne, Kanye a déclaré qu’il essayait de divorcer de Kim depuis des années, a fait des déclarations choquantes sur la planification de mettre fin à la première grossesse de Kim et a fait des commentaires désobligeants sur sa belle-mère, Kris Jenner.

Alors que le duo a continué à faire front uni les semaines suivantes en publiant des photos d’eux-mêmes ensemble, toutes les images que Kim a partagées de ses célébrations de Noël avaient un trou en forme de Kanye.

Après que Kim ait partagé un certain nombre d’images des célébrations de Noël chez sa sœur Kourntney, beaucoup ont observé que Kanye était absente de tous les clichés.

Une fan a tweeté à ses messages, en écrivant: « putain, pas de kanye? Dats krazy. »

Tandis qu’un autre plaisantait: « Non Kanye? Une image vaut mille mots … »

La veille de Noël, les Kardashian ont fait une grande fanfare du fait qu’ils se réunissaient pour une fête de famille dépouillée.













Alors que Kim a fait tourner les têtes en balançant un corset et une jupe pervers, certains fans ont remarqué que Kanye n’était nulle part pendant les célébrations.

Cependant, le jour de Noël, Kim a soutenu Kanye en mettant en avant son nouvel EP, Emmanuel, de son projet de groupe Chorale Sunday Service.

Partageant une capture d’écran de la couverture de l’album EP sur ses histoires Instagram, Kim a écrit: «New Sunday Service Choir Music: Emmanuel» aux côtés d’un voyage d’émojis de colombe blanche.

Elle a ensuite mis en lumière une chanson intitulée «Gloria» de l’EP.







Kim et Kanye se sont mariés en 2014 et ensemble, ils ont quatre enfants; filles North et Chicago, et fils Saint et Psalm.

En juillet, un Kanye sanglotant a affirmé avoir convaincu Kim de ne pas avorter leur première fille, North West, lors d’un effondrement public alors qu’il était en campagne électorale.

Et en août, il a publié une série de tweets sur la famille dans laquelle il s’est marié, comparant la matriarche Kris Jenner au dictateur nord-coréen Kim Jong-Un.