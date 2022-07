Kim Kardashian dépense Rs 46 000 dans un restaurant italien en Australie. Voici ce qu’elle a commandé

Kim Kardashian s’est récemment envolée pour le Queensland, en Australie, pour rencontrer son petit ami Pete Davidson. Selon les rapports, Kim voulait rester en dehors de la grille pour ce voyage silencieux, donc on ne savait pas grand-chose à ce sujet, sauf cette seule chose. Kim aurait organisé un festin dans l’un des restaurants australiens qui a produit une facture de 576 $, soit environ 46 000 roupies. Un serveur d’un restaurant italien a affirmé avoir servi Kim et son entourage. Callum McKean a partagé l’anecdote sur les réseaux sociaux, révélant la lourde facture de Kim Kardashian et compagnie au restaurant.

Callum, partageant une histoire Instagram, a écrit: “J’ai pris la commande de Kim K au travail aujourd’hui. Merci pour le gros pourboire », tel que rapporté par news.com.au. Il a ensuite partagé la photo du projet de loi.

Partageant la facture, il a écrit: «Je viens de terminer le travail et j’ai apparemment une grande quantité de fans de Kimmy. Voici sa facture.

On peut voir des plats comme la bruschetta, la pizza Margherita, les lasagnes, la tourte au chocolat, la roquette, la salade Caprese, entre autres. Le montant total indiqué après la facturation de tous les plats s’est avéré être de 576 $.

Kim est allé en Australie pour un voyage de quatre jours. Pete Davidson, son petit ami, tourne actuellement pour un prochain film intitulé Wizards ! Le film, réalisé par David Michod, met également en vedette Naomi Scott, Franz Rogowski et Sean Harris, aux côtés de Davidson. Le comédien SNL est actuellement basé à Port Douglas.

Selon un rapport du Daily Mail, Kim ne voulait pas que “personne sache qu’elle était en Australie”. Il s’agissait d’un voyage discret et elle ne voulait pas être dérangée, selon des sources proches du modèle américain. Kim a opté pour un personnel privé à l’hôtel et a utilisé une sortie arrière du personnel pour quitter l’hôtel.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.