Photo : Kim Kardashian dénonce le traitement douteux de Beyoncé : Source

Kim Kardashian serait sur le point de demander des excuses à Beyoncé.

Pour ceux qui ne le savent pas, la sensation du chant a récemment eu un confessionnal avec Magazine GQ au cours de laquelle elle aurait ombragé Kim Kardashian sans la nommer.

La chanteuse a affirmé lors de l’interview : « Une chose sur laquelle j’ai travaillé extrêmement dur est de faire en sorte que mes enfants puissent avoir autant de normalité et d’intimité que possible, en veillant à ce que ma vie personnelle ne soit pas transformée en une marque. »

« Il est très facile pour les célébrités de transformer nos vies en performances artistiques. J’ai fait un effort extrême pour rester fidèle à mes limites et me protéger ainsi que ma famille. Aucune somme d’argent ne vaut ma paix », a-t-elle également affirmé dans le chat publié plus tôt ce mois-ci.

Selon un initié de En contact chaque semaineKim Kardashian « avait déjà chaud sous le col à cause de Beyoncé et de son traitement minable ».

Apparemment, les commentaires controversés de Queen Bey ont envoyé Kim « par-dessus bord » alors qu’il jugeait son style parental.

« Même si Beyoncé n’a pas utilisé son nom, ses commentaires louches étaient clairement dirigés contre Kim, ce qui a sérieusement énervé Kim, notamment parce que cela sous-entend qu’elle est une mauvaise mère », a fait remarquer la source avant de conclure.