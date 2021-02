Kim Kardashian demande le divorce de Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West recourront à leur accord prénuptial pour séparer leurs richesses, dans lequel Kim recevra 6 millions de dollars en espèces, leur manoir de Bel Air et tous les cadeaux que le rappeur lui a reçus au fil des ans.

Le couple a demandé le divorce de Kanye West après six ans de mariage, The Sun peut confirmer.

💖 Lisez notre Blog en direct de Kim Kardashian pour les toutes dernières nouvelles, potins et mises à jour sur son divorce d’avec Kanye…

Le couple de superstars a eu une mauvaise séparation l’année dernière et a « vécu des vies séparées » dans les mois qui ont suivi l’effondrement de la santé mentale du rappeur.

Bien que le couple semble être en mauvais termes récemment, selon des sources TMZ les choses ont été aussi «amicales qu’un divorce peut l’être».

Le L’incroyable famille Kardashian star demande la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple.

Des sources proches de la famille ont déclaré au point de vente que Kanye était « d’accord » avec l’accord de garde partagée car le couple était « engagé à la coparentalité ».

Avant leur grand mariage en 2014, Kim et Kanye embauché leurs avocats pour préparer un contrat de mariage en cas de divorce.

Selon des sources qui ont parlé à RadarOnline.com en 2014, le fondateur de Skims recevait 1 million de dollars pour chaque année de mariage, plafonnant à 10 millions de dollars.

Elle garderait également leur maison Bel Air, qui a été mise sous son nom, bien que Kanye en ait payé la majeure partie.

Elle pourra également garder tous les cadeaux et bijoux coûteux qui lui ont été offerts par Kanye, y compris un sac Hermès peint à la main de 40000 $, plusieurs bracelets Cartier d’une valeur d’au moins 35000 $ chacun et un SUV Mercedes-Benz G550 vert néon d’une valeur de au moins 227 000 $.

Plus célèbre encore, Kanye a donné à Kim deux engagements – l’un était évalué à 2 millions de dollars et le second, qui avait été volé lors du tristement célèbre vol de Paris, était évalué à 4,5 millions de dollars.

Heureusement, la star de L’incroyable famille Kardashian conservera tout l’argent qu’elle a gagné avec la ligne de vêtements Kardashian, SKIMS, KKW et les apparitions promotionnelles, car elles sont considérées comme son seul revenu.

À l’époque, il a également été révélé que Kim resterait le bénéficiaire de l’une des polices d’assurance-vie de Kanye, d’une valeur de 20 millions de dollars, même si les deux divorcaient.

À l’époque, la source a déclaré à RadarOnline.com: «L’ensemble du processus de prenup pour Kim et Kanye a été extrêmement facile et relativement sans drames.

«Kanye ne pensait même pas que le couple avait besoin d’un contrat de mariage et était prêt à donner à Kim carte blanche pour tous ses actifs financiers.

«Oui, il aime tellement Kim. Il y a une énorme différence par rapport à l’accord conclu entre Kim et Kris Humphries… la préparation de leur accord a duré plusieurs mois. C’était long et fastidieux.

Avant Kanye, Kim était mariée au basketteur Kris Humphries pendant 72 jours seulement.

Le couple séparé aussi partage deux ranchs du Wyoming, chacun évalué à 14 millions de dollars, mais il est fort probable que Kanye les conservera.

Le Monster Lake Ranch comprend plus de 1400 acres à Cody, Wyoming, à environ 120 km du parc national de Yellowstone.

La propriété comprend un restaurant et un salon, un lieu d’événement de style ranch, un atelier d’entretien, un immeuble de bureaux, des étables, des hangars, des corrals, des installations de stockage et un champ de tir à la fine pointe de la technologie.

La propriété a été officiellement renommée West Lake Ranch, mais West l’appelle également «Yeezy Campus», faisant référence à sa marque de mode.

Le couple de pouvoir hollywoodien pourrait finir par devoir diviser ses biens immobiliers peu de temps après que Kim se prépare à divorcer du rappeur – après le couple a eu un « énorme combat » en décembre.

Kim a embauché une avocate célèbre Laura Wasser pour la préparer à son divorce de Kanye après six ans de mariage.

Laura – qui a été surnommé la «reine disso» – a représenté Kim avec son divorce passé avec la star de la NBA en 2013 Kris Humphries.

Kim a d’abord alimenté rumeurs divisées par abandonner sa bague de fiançailles de 1,5 million de dollars et ne portant que son alliance.

Kim et Kanye se sont mariés lors d’un luxueux mariage italien en mai 2014 et ont quatre enfants – filles North, sept ans, et Chicago, deux ans, et leurs fils Saint, cinq ans, et Psalm, un.

Bien qu’il soit principalement absent, il a été rapporté que Kanye et Kim prévu de se réunir au ranch du Wyoming pour Noël.

Cependant, il n’a pas été vu avec Kim ou sa célèbre famille comme ils se sont rassemblés au lac Tahoe pour Thanksgiving.

Kanye ne semblait pas être présent au rassemblement car il n’apparaissait dans aucun des clichés.

En fait, Kim n’a pas partagé de cliché avec son mari depuis le 22 novembre.

Kanye échec de la candidature présidentielle aurait mis un tendre leur mariage, avec des sources disant au Sun qu’ils étaient vivant aux «extrémités opposées de la maison».

En juillet, le rappeur a fait une série d’allégations sauvages contre Kim et sa famille à la fois sur Twitter et lors d’un rassemblement présidentiel en juillet.

Il a réclamé Kim envisagé d’avorter leur quatrième enfant dans le Nord et a allégué qu’il essayait de divorcer d’elle pendant près de deux ans depuis qu’elle avait rencontré l’ex Meek Mill de Nicki Minaj dans un hôtel.

Le magnat de Yeezy a également accusé sa mère Kris Jenner d’être une « suprémaciste blanche » et de l’appeler « Kris Jong-Un ».

Kim a ensuite soutenu son mari et a parlé de sa lutte contre le trouble bipolaire.

Quelques jours plus tard, elle s’est envolée pour le Wyoming pour retrouver Kanye et a été photographié en sanglotant dans la voiture au cours de ce qui semblait être des combats tendus.

Kim aurait estimé que demander le divorce au milieu de son épisode maniaque n’était « pas beau », cependant, maintenant – plusieurs mois – est le «bon moment» pour se séparer.