Kim Kardashian demande le divorce de Kanye West, rapportent les médias américains

Kim Kardashian West a demandé le divorce de Kanye West après sept ans de mariage, selon des rapports américains.

Le couple aurait passé peu de temps ensemble ces derniers mois, West, 43 ans, passant la plupart du temps chez lui dans le Wyoming tandis que Kardashian West, 40 ans, a choisi de rester principalement à Los Angeles.

Le couple s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie à Florence, en Italie, en mai 2014.

Ils étaient amis depuis des années avant leur mariage, West apparaissant dans un épisode de 2010 de Kourtney And Kim Take New York.

Ils ont commencé à se fréquenter en 2012 alors que Kardashian était toujours légalement marié au basketteur professionnel Kris Humphries.

Ils ont accueilli la naissance de leur fille North West en juin 2013, avant d’avoir trois autres enfants – leur fille Chicago et leurs fils Saint et Psalm.