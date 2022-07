Kim Kardashian défile dans le défilé Balenciaga à la Fashion Week Couture de Paris

Écrit par Léa Dolan, CNN

Alors que le monde est apparemment une grande piste pour Kim Kardashian, mercredi, elle est montée sur un véritable podium lors du dernier défilé de Balenciaga pendant la semaine de la haute couture à Paris.

Tenue au salon de couture Balenciaga d’origine, Kardashian a défilé dans une longue robe noire avec un décolleté en cœur, des gants intégrés et des bottes – une silhouette emblématique de la marque. C’était aussi une affaire de famille au premier rang, avec sa fille North West et sa mère Kris Jenner également présentes.

North West et Kris Jenner devant le défilé haute couture Balenciaga à Paris. Le crédit: Jacopo M. Raule/Getty pour Balenciaga

Bien qu’elle ait défilé pour la Fashion Week de Los Angeles et le label de sa sœur Dash à la fin des années 2000, il s’agit du premier défilé de Kardashian à la Fashion Week de Paris et sans doute sa distinction de mannequin la plus prestigieuse à ce jour.

Kardashian a rejoint un grand nombre de vedettes marchant pour Balenciaga, dont Nicole Kidman, Dua Lipa, Bella Hadid et Naomi Campbell, qui ont toutes participé à la série. L’icône du mannequin Campbell a été vue en train d’éclater à travers les cadres de porte à rideaux du salon dans une volumineuse robe de bal noire très brillante avec un grand col structuré, tandis que l’actrice Nicole Kidman a ressuscité sa carrière de mannequin des années 1980 pour l’occasion. La première moitié du défilé présentait des mannequins portant des masques noirs brillants à couverture complète, mettant encore plus en valeur les visages célèbres.

1 / 15 Nicole Kidman Le crédit: Balenciaga

La décision de Balenciaga de lancer un défilé étoilé peut faire partie de la mission de la marque d’ouvrir le monde exclusif de la couture au grand public. Mercredi, le jour même de son défilé, elle inaugurait une “boutique de couture” à l’intérieur du salon parisien historique de 1937. Le PDG, Cédric Charbit, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il souhaitait démystifier “l’univers très fermé” de la haute couture en permettant aux jeunes consommateurs de voir de près des pièces exclusives et de découvrir les ateliers les plus importants.

La relation professionnelle de Kardashian avec le directeur créatif Denma et Balenciaga a atteint de nouveaux sommets cette année lorsqu’elle a été annoncée comme le visage de la marque en février. Auparavant, elle avait porté des créations Balenciaga à un certain nombre d’événements de haut niveau, y compris un look masqué noir de la tête aux pieds au Met Gala 2021 et un ensemble en spandex rose vif qu’elle portait lors de la présentation de Saturday Night Live plus tard cette année-là. “J’ai participé à mon premier défilé de la Fashion Week de Paris et un défilé de couture en plus !” elle a écrit sur des histoires Instagram. “OMG ! Un rêve devenu réalité. Merci Balenciaga et Demna.”

Image du haut : Kim Kardashian défile pour le 51e défilé de couture Balenciaga à Paris.