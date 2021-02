Kim Kardashian a critiqué ceux qui remettaient en question les talents artistiques de sa fille aînée, après avoir partagé avec le monde ce qu’elle appelait «le chef-d’œuvre de son bébé».

La star de la réalité avait publié une photo d’un impressionnant paysage pétrolier aux teintes bleues – montrant un lac, deux arbres et une montagne enneigée – sur son histoire Instagram plus tôt dans la semaine.

Elle a écrit: « Criez à toutes les mamans fières qui aiment montrer les chefs-d’œuvre de leur bébé ».



Nord avec le tableau en question. Pic: Instagram / @ KimKardashian



Appelant la fillette de sept ans « mon petit artiste du Nord », elle a également posté une photo de North tenant la toile et souriant.

Cependant, les fans n’ont pas tardé à se demander si North avait peint le tableau elle-même, l’un d’eux demandant: « Veuillez nous en dire plus sur le tableau, je suis intrigué, North est-il le nouveau Pablo Picasso? »

Un autre a écrit: « Je suis censé être au travail, mais je ne peux m’empêcher de penser à la façon dont North West n’a pas peint ça. »

D’autres ont zoomé sur la signature dans le coin inférieur droit de la peinture, spéculant qu’elle avait été photoshoppée et était donc la preuve qu’elle n’avait pas été faite par North.

Kardashian, 40 ans, qui n’était pas impressionnée par ceux qui doutaient du talent de North, a maintenant défendu sa fille en avertissant ses détracteurs: « Ne jouez pas avec moi quand il s’agit de mes enfants !!! »

Dans une histoire Instagram de plusieurs pages, Kardashian a rassemblé une collection de photos, de publications sur les réseaux sociaux et de reportages dans les médias sur les œuvres de sa fille, ainsi qu’un message réitérant que sa fille était entièrement responsable du travail.

Elle a écrit: «Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours sérieux de peinture à l’huile où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris.

«North a travaillé incroyablement dur sur sa peinture, qui a pris plusieurs semaines. En tant que maman fière, je voulais partager son travail avec tout le monde.



Il ne fait aucun doute que Kim est une maman fière qui n'est pas d'humeur à critiquer vivement. Pic: Instagram / @ KimKardashian



«Je vois des articles d’opinion dans les médias et les médias sociaux d’adultes qui décomposent que mon enfant ait réellement peint cela ou non!

« Comment osez-vous voir des enfants faire des choses formidables et ensuite essayer de les accuser de NE PAS être géniaux!?!?!

«S’il vous plaît, arrêtez de vous embarrasser avec la négativité et permettez à chaque enfant d’être GRAND !!!

« North West a peint ça, point final !! »



L'une des premières œuvres d'art de North. Pic: Instagram / @ KimKardashian



Elle a également partagé une photo et une vidéo d’un sac à main Hermès que North a peint pour elle quand elle était bébé et lui a offert pour son premier cadeau de fête des mères.

Appelant le sac en toile imprimé à la main un « beau chef-d’œuvre », elle a dit qu’elle savait alors « qu’elle serait une si grande artiste ».

Pendant ce temps, la mère du meilleur ami de North, Ryan, Tracy Romulus, a également défendu l’œuvre, tout comme la fille du professeur d’art de North, qui a déclaré qu’elle avait elle-même réalisé des images similaires lorsqu’elle était enfant.

Camryn Frederickson a utilisé TikTok pour dire aux fans que sa mère – l’artiste Celeste Astor Frederickson – a appris à North comment peindre le tableau, et que tout le monde dans sa classe « commence avec exactement le même tableau quand ils commencent ».

Après la dispute sur les talents de North, l’artiste américain Bob Ross – qui était la réponse des États-Unis à Tony Hart – a commencé à avoir une tendance sur Twitter alors que les gens comparaient son travail à celui de North West.