Kim Kardashian déclare qu’elle est «  vraiment timide  »

La star de la télé-réalité Kim Kardashian montre la perfection du sablier dans un nouveau post de bikini et affirme qu’elle est vraiment une personne timide.

Kim a posté une superbe photo Instagram dans un petit bikini beige doré. Elle protège partiellement son visage pour empêcher un photographe de cliquer sur la photo. Elle a choisi de garder ses longs cheveux noirs ouverts.

«Je suis vraiment timide», a écrit Kim en légende de la photo qu’elle a publiée mardi soir.

Le message compte actuellement plus de trois millions de likes.

Dernièrement, Kim a publié une série d’images de bikini. La photo semble être partagée de ses vacances avec ses sœurs Khloe, Kourtney et Kylie aux îles Turques et Caïques, où la fille de Kylie, Stormi, a récemment eu un an de plus.