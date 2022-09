Kim Kardashian déchirée après que les fans aient repéré un “faux” comportement dans une nouvelle vidéo après que sa perte de poids drastique suscite des inquiétudes

KIM Kardashian a été déchirée par les fans pour un comportement “faux” après être apparue dans une nouvelle vidéo pour sa collaboration avec Dolce & Gabbana.

La star de Kardashians taquine son travail avec la marque, montrant sa silhouette mince dans des pièces conçues pour elle.

Dolce & Gabbana

Kim Kardashian a été accusée de faire semblant de manger dans une nouvelle vidéo[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Les fans ont parlé de la silhouette mince de la star ces derniers mois[/caption]

Avant son défilé de la Fashion Week de Milan avec Dolce & Gabbana, Kim, 42 ans, a partagé une publicité qu’elle a créée avec la marque sur Instagram.

Dans celui-ci, elle semblait lécher un cornet de crème glacée pendant que des paparazzi la prenaient en photo.

Les fans, cependant, n’ont pas été impressionnés et l’ont accusée de faire semblant de manger après avoir perdu plus de 20 livres. depuis 2021.

Le clip a été partagé sur Reddit, où les critiques de Kardashian ont pesé.

“Ironie qu’elle perde autant de poids mais mange toujours dans ces publicités”, a écrit un utilisateur.

Un autre, faisant référence à des accusations passées de faux manger et boire, a plaisanté: “Oh, la nourriture comme accessoires est de retour!”

“Lmao non juste non. Comme la glace dans l’objectif et son départ et le léchage de glace », a commenté un troisième critique.

Dans les jours qui ont précédé ses grands débuts à la Fashion Week de Milan, Kim a radicalement changé de look.





NOUVEAU LOOK

Les fans bourdonnent depuis un certain temps déjà sur l’apparence de la magnat de SKIMS, critiquant tout, de sa coiffure à sa silhouette.

Kim a subi une perte de poids majeure à partir de mai 2021 pour le Met Gala et a continué à perdre du poids depuis lors.

Au milieu du commentaire, la maman de deux enfants a partagé une nouvelle vidéo sur son histoire Instagram montrant sa poitrine et son style modifié.

Dans la vidéo, Kim a été vue portant un haut corset métallique noir serré qui resserrait sa poitrine.

Elle a soufflé un baiser vers la caméra alors que ses longs cils et ses yeux éclairés étaient pleinement exposés.

La vidéo n’a duré que quelques secondes et n’avait pas de musique en arrière-plan.

FRIMER

Kim n’a pas hésité à afficher sa silhouette amincie, même à tout dévoiler pour une récente publicité SKIMS.

Quelques heures plus tôt, le mannequin avait partagé une série de photos polaroid sexy sur ses histoires Instagram au milieu de la Fashion Week de Milan.

Les clichés en noir et blanc la montraient posant dans divers looks de la marque, même si l’un ressortait plus que les autres.

Sur la photo, Kim a enfilé un body noir avec une jupe courte argentée et un soutien-gorge assorti.

Elle avait ses longues mèches blondes dans un chignon haut et portait des lunettes de soleil alors qu’elle posait avec une vue sur l’océan en arrière-plan.

La taille de la star de Hulu semblait plus petite que jamais dans l’ensemble, qui n’était qu’une des nombreuses tenues qu’elle a modelées ces derniers jours auprès de la marque.

Kim a également été photographiée incroyablement mince dans une robe blanche moulante et exhibant ses fesses rétrécies tout en portant une tenue argentée de la tête aux pieds à Milan.

Quelques jours plus tôt, les fans de Kardashian ont exprimé leur inquiétude face au look plus mince de Kim après avoir partagé une vidéo d’elle-même se dirigeant vers son manoir de 60 millions de dollars à Hidden Hills.

La star des Kardashian portait un maillot de bain blanc torride et se couvrait les yeux de ray-bans.

CHEVEUX

Kim a été vue à Milan, en Italie, jeudi, se rendant chez des amis pour le dîner et faisant une déclaration avec sa tenue et ses cheveux.

Elle est descendue dans la rue vêtue d’une tenue entièrement argentée conçue par Dolce & Gabbana et de cheveux luxuriants et coiffés après avoir passé la journée au siège de la marque.

Kim a failli déborder du corset qu’elle portait, et ses fesses étaient bien exposées dans la combinaison pantalon-chaps qu’elle portait.

Instagram

Kim a déjà été accusé d’avoir fait semblant de boire dans une autre publicité[/caption]

Dolce & Gabbana

Elle s’est associée à Dolce & Gabbana pour une ligne qui fera ses débuts à la fashion week de Milan[/caption]

Instagram

Kim a commencé à perdre du poids en 2021 avant le Met Gala[/caption]