Kim Kardashian, Dakota Johnson et des dizaines de stars de premier plan assistent au dîner Caring for Women de Kering pendant la NYFW – Découvrez tous les invités ! | Adrienne Warren, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham, Bart Freundlich, Camila Alves, Carmelo Anthony, Dakota Johnson, Devon Lee Carlson, Dixie D’Amelio, Donatella Versace, Elsa Collins, Esther Canadas, Evan Ross, Francois Henri Pinault, Gayle King, Hari Nef, Jennifer Meyer, Jessica Chastain, Julia Garner, Julianne Moore, Karlie Kloss, Katy Perry, Kerry Washington, Kim Kardashian, Lauren Sanchez, Lenny Kravitz, Linda Evangelista, Lindsay Lohan, Longform, Matthew McConaughey, Naomi Watts, Orlando Bloom, Priyanka Chopra, Raye, Ricky Martin, Salma Hayek Pinault, Viola Davis | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités