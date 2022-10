Kim Kardashian critiquée pour avoir «manqué de respect» à la défunte chanteuse bien-aimée en «volant» son look emblématique pour le voyage du 42e anniversaire

KIM Kardashian a été accusée d’avoir “manqué de respect” à Aaliyah avec sa tenue lors de sa 42e fête d’anniversaire.

La star des Kardashians a été critiquée pour avoir «volé» le soutien-gorge et le pantalon argentés emblématiques de la défunte chanteuse pour son voyage à Las Vegas ce week-end.

Rex

Dossiers Blackground

Kim portait un haut court à strass et un pantalon taille haute assorti associé à un épais tour de cou en argent.

Aaliyah – décédée dans un accident d’avion à l’âge de 22 ans en 2001 – portait la version originale dans son clip Try Again en 2000.

Les critiques ont critiqué Kim pour ne pas avoir reconnu que sa tenue était inspirée d’Aaliyah.

L’une d’entre elles a écrit sur Reddit : “C’est comme si vous arrêtiez de voler les tenues emblématiques d’autres femmes lol.”

En savoir plus sur Kim LE VRAI KIM Kim montre des taches de vieillesse et des imperfections sur le visage sans maquillage dans une nouvelle vidéo inédite

Un autre a posté : « Je savais que ce regard semblait familier. Kimmy peut-elle faire quelque chose d’original ??!”

“Elle n’a même pas dit que c’était basé sur Aaliyah, ayez au moins le respect de le faire !” un troisième faisait rage.

Kim avait déjà été critiquée pour s’être déguisée en Aaliyah pour Halloween en 2017, les critiques l’accusant d’appropriation culturelle.

Elle a déclaré à la suite du contrecoup: “J’ai vu en ligne que certaines personnes pensaient que mon costume était de mauvais goût et je suis vraiment désolée si cela a offensé quelqu’un, mais je ne me déguisais pas en race ou en culture mais plutôt en femme que j’admire.





« Nous ne voyons pas de couleur dans ma maison. Tout n’est qu’amour et respect. »

Kim avait prévu de fêter son anniversaire avec un dîner au Carbone et un voyage à Las Vegas en jet privé pour voir Usher avec ses amis et sa famille.

Cependant, les choses ont pris une tournure désastreuse lorsque le jet de 72 millions de dollars de Kylie Jenner a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence en raison de conditions météorologiques difficiles.

ANNIVERSAIRE CATASTROPHE

La fille d’anniversaire a filmé le groupe alors qu’ils se rendaient à In-N-Out pour obtenir des hamburgers avant de retourner à Calabasas.

Elle a déclaré: “L’avion n’a pas pu atterrir à cause du vent, il semble donc que notre soirée Carbone et le concert d’Usher n’aient pas lieu et que nous rentrions à la maison.”

Le groupe s’est ensuite dirigé vers un bus de fête, où ils ont pris des photos de Jello.

Pendant ce temps, les fans s’inquiètent de la perte de poids de Kim depuis qu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour rentrer dans la célèbre robe de Marilyn Monroe au Met Gala.

Dans une interview avec Vogue en mai, Kim a admis : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines », a-t-elle ajouté.

PERTE DE POIDS

Kim a continué à s’en tenir au régime strict et au régime de remise en forme et a révélé en juin qu’elle avait perdu 21 livres.

Kourtney Kardashian, 43 ans, aurait partagé son inquiétude face à l’amincissement de ses frères et sœurs.

Alors que Kourtney a embrassé sa silhouette féminine sinueuse, une source proche d’elle a déclaré en exclusivité au Sun US qu’elle pense que ses sœurs sont allées trop loin avec leurs cadres maigres.

Kim a perdu au moins 21 livres depuis le début de l’été, tandis que Khloe Kardashian, 38 ans, a perdu 60 livres au cours des quatre dernières années.

Contrairement à ses sœurs, Kourtney a jailli de sa prise de poids après avoir subi ses traitements de FIV intenses.

L’ami Kardashian a déclaré: “Kourtney aime souligner que vous ne pouvez pas vous approcher de Kim ou de Khloe en milieu d’après-midi car ils ont tous les deux tellement faim qu’ils se moquent de n’importe qui.

“Elle est convaincue que c’est pourquoi ses deux sœurs sont célibataires, car aucun homme ne peut tolérer leurs plans quotidiens stricts et leurs entraînements deux fois par jour.”

L’initié a poursuivi: “Elle dit qu’aucun d’eux ne s’amuse jamais parce qu’ils comptent tellement les calories – elle pense qu’il est impossible d’être jamais dans une relation heureuse comme ça.”

Rex

Rex

Instagram

Kim a été critiquée pour s’être déguisée en Aaliyah pour Halloween en 2017[/caption]

Rex