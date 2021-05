Kim Kardashian critiqué pour avoir porté des boucles d’oreilles «  Om  », les internautes demandent des excuses

Kim Kardashian, star de la télé-réalité américaine, influenceuse de mode et entrepreneuse, s’est retrouvée à la merci de la colère des médias sociaux indiens après avoir partagé des photos d’elle-même portant des boucles d’oreilles fantaisie avec le sacré « Om » gravé dessus.

Dimanche, Kim a partagé une série de photos sur son Instagram et Twitter affichant son corps bien tonique dans une robe rouge scintillante moulante associée à un blazer floral à manches longues. De longs faux ongles avec des illustrations dessus, des cheveux coiffés de plis uniques et un maquillage précis avec une ombre à paupières rouge pour compléter le look général, ont complété le look de Kim pour la séance photo. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles surdimensionnées avec ‘Om’ gravé dessus.

Dès que les photos ont été diffusées sur Internet, Kim s’est retrouvée au milieu d’une polémique et des internautes l’appelant pour une « appropriation culturelle ».

Non seulement les internautes ont appelé Kim, mais ont également exigé des excuses et la suppression des photos des médias sociaux.

Jetez un œil aux tweets ici:

ARRÊTEZ L’APPROPRIATION CULTURELLE DE LA CULTURE INDIENNE !!! QUE SE PASSE-T-IL AVEC CES BOUCLES D’OREILLES GIRLLLL ??? – Niyati Sharma (@ NiyatiS33957421) 23 mai 2021

Le moment est-il venu de mentionner que l’Om est un symbole sacré pour les hindous et pas seulement un accessoire? – Ria Sen (@sen_ria) 23 mai 2021

MA RELIGION N’EST PAS VOTRE WTF ESTHÉTIQUE – A (@repsfoIkIore) 23 mai 2021

Laissez notre culture et notre religion tranquilles. – om (@ swiftsza13) 23 mai 2021

Elle s’approprie vraiment la culture et la religion comme si c’était un passe-temps. faites des recherches de base, le symbole Om a peur et ce n’est pas anesthésique. – lue (@ folkwhore13) 23 mai 2021

Pendant ce temps, l’homme d’État hindou et président de la Société universelle de l’hindouisme, Rajan Zed, a déclaré dans un communiqué que «Om» extrêmement vénéré était la syllabe mystique contenant l’univers, qui dans l’hindouisme était utilisée pour introduire et conclure le travail religieux; et n’était pas destiné à être utilisé comme une déclaration de mode ou à devenir un outil de mode sexy. L’utilisation inappropriée d’icônes ou de divinités sacrées hindoues ou de concepts ou de symboles à des fins commerciales ou autres n’était pas acceptable car elle blessait les fidèles.

Zed a également souligné que les célébrités ne devraient pas se livrer à l’appropriation religieuse, au sacrilège et au ridicule de communautés entières. Il était profondément banalisant de montrer «Om» immensément vénéré de cette manière.

Déclarant que les photos étaient « répréhensibles », Zen a exhorté Kim Kardashian à supprimer immédiatement les trois photos de son compte Twitter.