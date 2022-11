Kim Kardashian couvre son corps super maigre dans une robe en cuir moulante après que la perte de poids de la star ait suscité l’inquiétude des fans

KIM Kardashian a recouvert sa petite silhouette d’une robe en cuir suite à des inquiétudes concernant sa perte de poids.

La femme de 42 ans a posté une multitude de photos sur Instagram d’elle en train de basculer Balenciaga Couture lors d’un événement au Los Angeles County Museum of Art.

La Méga Agence

Kim Kardashian a porté une robe en cuir moulante à un événement à Los Angeles[/caption] Getty

Elle a partagé des photos de la soirée sur Instagram[/caption]

Sur les photos, Kim a posé sur le tapis bleu foncé en enfilant l’ensemble noir moulant et en montrant sa silhouette sinueuse.

La robe moulait le corps en forme de sablier de la star de Hulu, couvrant chaque centimètre de sa peau de son cou à ses pieds et comprenait une longue traîne.

Elle a complété le look avec un visage plein de maquillage et ses serrures blondes platine en vagues lâches.

Kim s’est également amusée avec une séance photo dans son complexe, capturant le regard debout sur le balcon de l’hôtel, allongée dans son lit et tirant un chariot de service d’étage.

Les photos viennent au milieu des inquiétudes concernant la perte de poids drastique de Kim ces derniers mois.

Plus tôt cette année, le mannequin a admis avoir perdu 21 livres – après avoir adopté un mode de vie plus sain.

Son parcours de perte de poids a commencé lorsqu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe historique de feu Marilyn Monroe pour le gala du Met en mai.

Kim a ensuite poursuivi ses efforts pour perdre encore plus de poids et elle n’a pas encore fini.





PERTE DE POIDS

Le mois dernier, The US Sun a révélé en exclusivité qu’elle souhaitait perdre encore plus de kilos pour atteindre sa silhouette idéale.

Une source a déclaré que la star de la télévision “aime à quel point elle est maigre” et prévoit de perdre deux livres de plus pour être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré que Kim “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça. Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.

La source a ajouté que Kim avait mangé du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire le mois dernier.

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

RÉGIME STRICTE

Ils se sont ensuite penchés sur le régime ultra-strict de la maman de quatre enfants, révélant : « Elle survit avec des graines de chia et des légumes crus pour maintenir la perte de poids.

“On m’a dit qu’elle commençait la journée avec du collagène, puis déjeunait tous les jours avec du ‘pudding de chia’.

« Elle l’appelle ainsi, mais il s’agit essentiellement de graines de chia mélangées à ses poudres nutritionnelles et à 1/2 litre d’eau, car cela la remplit et ne contient aucune calorie.

“Ensuite, c’est une salade d’avocat au déjeuner – elle a ‘autorisé’ un avocat par jour avec presque une laitue entière – essayant à nouveau de faire le plein de laitue car elle n’a pas de calories.

«Puis un petit dîner composé uniquement de légumes – parfois juste crus. Sa seule vinaigrette est le jus de citron.

L’initié a poursuivi: «Les jours d’entraînement, elle fait plus de protéines, elle a cette viande végétalienne.

“Et pas de sucre – quand elle a des envies, elle mange des raisins congelés.”

La source a expliqué: “Cela a commencé par son désir de bien paraître pour la Fashion Week, puis cela l’a en quelque sorte saisie.”

Instagram / Kim Kardashian

Kim a préoccupé les fans avec sa perte de poids après avoir admis qu’elle avait perdu 21 livres plus tôt cette année[/caption] Instagram

Elle a continué à perdre du poids car une source a affirmé qu’elle voulait atteindre son poids idéal[/caption] Instagram/kimkardashian

Kim suit un régime super strict et s’est offert du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire[/caption]