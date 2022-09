Kim Kardashian comparée à feu la reine Elizabeth II par l’ex Kanye West ; les internautes s’amusent à les TROLLER [View Reactions]

Si vous pensiez que la porte était fermée sur le chapitre Kim Kardashian et Kanye West, détrompez-vous. Alors que Kim Kardashian semble avoir définitivement évolué, du moins à première vue, son ex-mari, Kanye West semble toujours s’accrocher à la moindre lueur d’espoir et ne négliger aucun effort pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour revenir avec elle. Après avoir été snobé par Kim pour une date il y a plus d’une semaine, où Kanye avait invité le télé réalité star et socialite pour le dîner et les boissons dans New Yorken voyant que leurs horaires se heurtaient par coïncidence dans la ville, le rappeur est maintenant allé trop loin en comparant tard Reine Elizabeth II à son ex-femme.

Kanye West compare l’ex Kim Kardashian à la reine Elizabeth II

Donc, ce que l’auteur-compositeur-interprète et artiste lauréat d’un Grammy Kanye West a fait, c’est de prendre son Instagram poignée, où il a posté un Histoire Instagramétablissant une analogie entre la disparition de reine Elizabeth et son divorce avec Kim Kardashian. Sans partager de photos, Kanye a pris son Histoire Instagram et a écrit: “Londres, je sais ce que tu ressens, j’ai perdu ma reine aussi”, en toutes lettres majuscules. Découvrez-le ci-dessus…

Kim Kardashian montre son butin

Kim Kardashian et Kanye West à la traîne pour le poste de la reine Elizabeth

Dès que Kanye West a partagé le message susmentionné dans le cadre de son Histoire Instagram, que d’autres agences de presse hollywoodiennes l’ont partagé sur leurs réseaux sociaux, ce qui a conduit le rappeur et son ex-femme à être suivis sans pitié. Alors que certains internautes se demandaient quand le narcissisme du couple prendrait fin, d’autres ont demandé combien de temps Kanye continuerait à délirer, et quand recevrait-il enfin le mémo indiquant que Kim Kardashian est clairement passée à autre chose.