Kim Kardashian collabore avec Beats sur 3 nouvelles couleurs Fit Pro

La marque Beats d’Apple et Kim Kardashian ont introduit trois nouvelles couleurs pour les écouteurs Fit Pro : Moon, Dune et Earth.

Annoncée mardi, la nouvelle collection de couleurs Fit Pro – appelée Beats x Kim – propose des couleurs neutres et teintées de peau et sera disponible à l’achat en ligne le 16 août sur apple.com/kim ou sur Amazon. Ils coûtent 200 $, le même prix que les couleurs Fit Pro précédentes. Dans le cadre d’une collection en édition spéciale, les nouvelles couleurs seront disponibles “jusqu’à épuisement des stocks”, selon un porte-parole de Beats.

Dans une vidéo promotionnelle pour la nouvelle ligne, Kardashian a déclaré qu’elle “n’avait jamais vu de produits technologiques, en particulier des écouteurs, être dans des couleurs neutres”. Reconnaissant le besoin d’écouteurs qui se fondraient dans l’utilisation et l’activité quotidiennes, a déclaré Kardashian, elle s’est associée à Beats pour lancer de nouvelles couleurs reflétant son style minimaliste.

“J’apportais juste mon concept créatif et ma palette de couleurs à une marque que j’ai toujours respectée et aimée”, a déclaré Kardashian.

Mis à part le changement de couleur, les écouteurs Beats x Kim offrent les mêmes fonctionnalités que les autres Écouteurs Fit Proy compris les modes d’annulation active du bruit, de transparence et d’égalisation adaptative et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête.

Les écouteurs sont construits avec la puce Apple H1, qui permet la commutation automatique entre les appareils, le partage audio et l’assistance mains libres “Hey Siri”. Cela signifie que les écouteurs sont les plus compatibles avec les appareils Apple, mais les propriétaires de téléphones Android peuvent également connecter les écouteurs Fit Pro via l’application compagnon Beats.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022 : les meilleurs choix pour chaque auditeur