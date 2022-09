Kim Kardashian cofonde la société de capital-investissement Skky Partners

La star de télé-réalité Kim Kardashian a lancé un fonds de capital-investissement, Skky Partners, qu’elle a cofondé avec Jay Sammons, un ancien associé de la société d’investissement Carlyle Group.

“Ensemble, nous espérons tirer parti de notre expertise complémentaire pour construire la prochaine génération de société de capital-investissement pour les consommateurs et les médias”, a déclaré Kardashian. a écrit sur Twitter.

En plus d’investir dans des entreprises de consommation et de médias, la société ciblera également les secteurs de l’hôtellerie, du luxe, du numérique et du commerce électronique, Skky Partners tweeté.

Ce a dit il poursuivrait le contrôle et les investissements minoritaires dans ces industries.

Kardashian et Sammons, qui dirigeaient auparavant la division mondiale des consommateurs, des médias et de la vente au détail du groupe Carlyle et qui ont quitté l’entreprise en juillet, seront cofondateurs et co-gérants, Sammons gérant les opérations quotidiennes de l’entreprise. Sammons a déjà travaillé avec des marques mondiales comme Supreme, Beats by Dr.Dre, Vogue, McDonald’s China et Moncler, selon son profil LinkedIn.

La mère et manager de longue date de Kardashian, Kris Jenner, est également associée de la nouvelle entreprise. Sur Twitterelle s’est dite “fière, honorée et ravie” de rejoindre le cabinet.

Skky Partners n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Kardashian est devenue célèbre à l’origine dans l’émission de télé-réalité “Keeping Up with the Kardashians”, qui s’est déroulée de 2007 à 2021. Elle joue maintenant dans l’émission dérivée “The Kardashians” et compte 329 millions d’abonnés sur Instagram.

Avec le lancement de Skky Partners, Kardashian est devenue la dernière célébrité à rejoindre l’industrie du capital-investissement et du capital-risque, rejoignant Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow et Serena Williams.

La société de capital-risque de la star du tennis Williams, Serena Ventures, a levé 111 millions de dollars en mars et a investi dans plus de 50 entreprises d’une valeur totale de plus de 14 milliards de dollars depuis sa création en 2014. Cela comprend la plateforme d’apprentissage en ligne MasterClass et l’application audio sociale Clubhouse.

Kardashian a déjà fait ses preuves en tant qu’entrepreneur à succès. Sa marque de shapewear Skims était évaluée à 3,2 milliards de dollars en janvier, tandis que sa marque de maquillage KKW a gagné en popularité après son lancement en 2017. En juin, l’entrepreneur a renommé KKW en SKKN alors que l’entreprise passait du maquillage aux soins de la peau.

Ce n’est pas non plus la première fois que Kardashian parle publiquement de la finance et de l’investissement. En 2021, la star a publié des publicités pour la crypto-monnaie sur son compte Instagram, qui comptait environ 228 millions de followers à l’époque. Elle a depuis été poursuivie en justice par des investisseurs de la crypto-monnaie qu’elle a promue, EthereumMax. Le recours collectif, qui a été déposé plus tôt cette année, affirme que Kardashian et d’autres célébrités qui ont promu le jeton ont collaboré avec ses créateurs pour “le promouvoir et le vendre de manière trompeuse”.