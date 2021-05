Kim Kardashian clarifie que «personne n’a attrapé COVID» lors de son voyage pour son 40e anniversaire sur une île privée

La star américaine de la télé-réalité Kim Kardashian a récemment nié que ses vacances d’anniversaire sur une île privée avec un groupe d’amis et de la famille aient causé des infections au COVID-19.

Selon People Magazine, l’escapade du 40e anniversaire, à laquelle le magnat de la beauté a fait face en octobre après avoir publié à ce sujet sur les réseaux sociaux au milieu de la pandémie, a été présentée jeudi dans l’émission « Keeping Up with the Kardashians », tout comme le combat ultérieur de la famille de Kim. avec COVID. Cependant, elle a dit que les deux événements n’étaient pas liés.

Sur Twitter, Kim a répondu à un article de BuzzFeed News qui a reconstitué une chronologie des événements de la vie de la star l’automne dernier et a suggéré qu’elle avait peut-être attrapé COVID pendant les vacances.

« Faux. Personne n’a attrapé Covid du voyage. Saint a été le premier à l’avoir dans notre famille et il l’a attrapé à l’école par un autre élève qui a été testé positif en premier. J’ai ensuite développé des symptômes et l’ai eu quelques jours après qu’il m’ait toussé pendant prendre soin de lui », a-t-elle tweeté.

Comme l’a rapporté le magazine People, dans l’épisode » KUWTK « , tourné en novembre, Kim a révélé que son fils de 5 ans, Saint, avait contracté le COVID et qu’il s’est ensuite propagé à elle et à ses autres enfants, ses filles de 7 ans et demi. -North, 3 ans, Chicago et Psaume, 2 ans. (Leur père, l’ex de Kim Kanye West, avait lui-même contracté COVID plus tôt en 2020).

Kim a tweeté jeudi : « Mes 4 bébés et moi avons eu Covid !!! Au moins nous l’avons tous eu ensemble et tout le monde va bien ! »

Dans une publication Instagram du 27 octobre, Kim a partagé une série de photos de son voyage d’anniversaire, dans lesquelles amis et famille ont célébré sur une île privée avec le groupe à proximité sans porter de masques.