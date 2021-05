Kim Kardashian claque son manoir de 60 millions de dollars à Los Angeles avec Kanye comme un «  gouffre d’argent  » en «  construction constante  » sur KUWTK pendant le divorce

KIM Kardashian a critiqué son manoir de 60 millions de dollars à Los Angeles qu’elle possède avec Kanye West comme un «gouffre d’argent» sur le KUWTK de ce soir.

La star de télé-réalité a fait le commentaire dur à propos de son coussin coûteux en expliquant pourquoi sa maison est «constamment» en construction avec des ajouts luxueux.

17 Kim Kardashian a qualifié son manoir de 60 millions de dollars à Los Angeles de « gouffre financier »

17 La maison est actuellement en cours de rénovation pour ajouter un écran LED « mural »

17 Après avoir acheté la maison pour 20 millions de dollars en 2013, le couple a dépensé des millions en rénovations

Jeudi, L’incroyable famille Kardashian, Kim, 40 ans, a invité sa mère Kris Jenner alors qu’elle cherchait une nouvelle maison.

Elle a dit à la maman: «Vous allez adorer cette région. Je fais un écran LED de la taille du contour bleu.

«Le mur entier sera une télévision. Et puis obtenir une grande course et un énorme canapé circulaire qui ressemble à un U et super profond. «

La fondatrice de SKIMS a ensuite montré son salon entièrement recouvert d’une pellicule plastique alors qu’un grand trou se trouvait au milieu de son mur.

«Je ne vous ai jamais connu de construction dans cette maison depuis que vous l’avez achetée», a déclaré Kris, 65 ans.

17 Kim a expliqué à sa mère que l’immense domaine était un « gouffre financier »

17 Kris a décrit la maison comme « jamais pas en construction »

17 Le salon de la maison a été recouvert d’une pellicule plastique pour la dernière rénovation

« Je connais. C’est le gouffre de l’argent », a répondu Kim avec un ton ennuyé et des yeux roulés.

La matriarche de la famille s’est ensuite souvenue de l’époque où Kim et son mari d’alors vivaient avec elle après avoir acheté la maison lorsqu’elle était initialement en construction.

«Quand je suis entré ici et que je vous ai vu faire tout ce travail, cela vous a rappelé le moment où vous et Kanye avez emménagé avec moi.

«C’était tellement génial, j’adore ces moments», a-t-elle dit à sa fille, semblant devenir émotive.

Des années avant de divorcer, Kim et Kanye, 43 ans, – qui partagent la maison avec leurs quatre enfants – l’ont achetée pour 20 millions de dollars en 2013.

17 La maison a été moquée pour avoir ressemblé à « une morgue » Crédit: Instagram

17 Toute la maison, y compris ses meubles, s’harmonise avec différents tons beiges et gris Crédit: Instagram

17 La maison était en construction pendant des années avant que la célèbre famille ne s’installe Crédit: Instagram

17 Un piano à queue correspond même aux teintes nude de la maison Crédit: Instagram

Ils ont passé les cinq années suivantes à faire des rénovations extravagantes qui ont coûté des millions avant d’emménager.

La maison massive comprend deux cuisines, deux garde-manger, plusieurs congélateurs et un immense réfrigérateur de plain-pied.

En février dernier, l’ex-couple s’est assis pour partager les inspirations derrière leurs designs minimalistes – qui ont souvent été ridiculisés par les fans comme « morgue like » – dans le nouveau numéro de Résumé architectural.

Kanye a déclaré que le style « monastère belge futuriste » de la maison était « inspiré » par sa fille aînée, North.

Le couple a également révélé que des rénovateurs avaient arraché les deux piscines qui existaient déjà dans le jardin lorsqu’ils ont acheté le manoir.

17 Une énorme piscine qui coûterait plus de 50000 dollars n’a « jamais été nagée » par Kim Crédit: Instagram

17 Les fans ont été choqués par l’évier plat de la maison qui n’aurait apparemment « pas de dosseret » Crédit: Instagram

17 Kanye a conçu l’évier lui-même Crédit: Instagram

17 Du bois franc court dans toute la salle de bain et la douche Crédit: Instagram

Au lieu de cela, ils ont opté pour une énorme piscine qui, selon la rumeur, leur aurait coûté 50000 $ – cependant, Kim a admis qu’elle n’y était JAMAIS entrée.

Elle a ensuite évoqué le fait que la maison ne dispose pas de bain à remous et a expliqué comment le couple avait transformé leur piscine en un immense bain à remous à la place.

La maison de l’ancien couple dispose d’un couloir recouvert de plâtre blanc cassé et d’un salon avec des sièges assortis blanc cassé entourant une table de cocktail en calcaire.

17 Le couple vit à la maison avec leurs quatre enfants depuis 2017 Crédit: Instagram

17 Kim reste au manoir de Los Angeles avec leurs enfants alors que Kanye vit hors de l’État Crédit: Instagram

Leur cuisine est équipée d’un îlot spacieux qui colle avec le thème monotone.

Presque chaque centimètre carré de la maison a été conçu par Kanye avec les intérieurs Axel Vervoordt et Claudio Silvestrin.

Kim a expliqué comment le lauréat d’un Grammy avait même conçu des détails tels que le lavabo de la salle de bain: « Donc le lavabo, c’est Kanye qui l’a dessiné. Kanye, Axel Vervoordt et Claudio Silvestrin.

17 Kim a demandé le divorce de son mari Kanye West en 2021 après près de huit ans de mariage Crédits: Getty – Contributeur

«C’est Claudio qui a dit qu’il devait être séparé du mur parce qu’il était contre le mur mais nous pensions que ce serait plus frais de cette façon.

« Huit versions de ce prototype d’évier ont été fabriquées et il est en fait légèrement incliné vers le bas, et vous pouvez voir qu’il y a une fente pour l’eau et qu’elle entre.

«Vous pouvez mettre autant de pression que vous le souhaitez et aucun back-splash ne se produira», a expliqué Kim dans une visite vidéo de ses toilettes.